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Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30
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Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Στυλ: IU2269-100

Air Jordan 1 Low SE

Έκπτωση 30

Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Στυλ: IU2269-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

    Air Jordan 1 Low SE

    Έκπτωση 30

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