Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

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Air Jordan 1 Low SE
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30
Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Στυλ: IU2269-100
Air Jordan 1 Low SE
Έκπτωση 30
Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.
Πλεονεκτήματα
- Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
- Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Στυλ: IU2269-100
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Low SE
Έκπτωση 30