Παπούτσια Air Jordan 1 Low για μεγάλα παιδιά

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Air Jordan 1 Low
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
94,99 €
Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Στυλ: IV6049-451
Air Jordan 1 Low
94,99 €
Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.
Πλεονεκτήματα
- Το γνήσιο και το συνθετικό δέρμα εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα.
- Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ενδιάμεση σόλα από αφρό
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Κολάρο χαμηλού προφίλ
- Κλασικά κορδόνια
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Στυλ: IV6049-451
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Low
94,99 €