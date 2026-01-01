Παπούτσια Air Jordan 1 Low για μεγάλα παιδιά

Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Στυλ: IV6049-451