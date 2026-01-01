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Παπούτσια Air Jordan 1 Low για μεγάλα παιδιά - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

94,99 €
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Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Στυλ: IV6049-451

Air Jordan 1 Low

94,99 €

Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.

Πλεονεκτήματα

  • Το γνήσιο και το συνθετικό δέρμα εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα.
  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Κολάρο χαμηλού προφίλ
  • Κλασικά κορδόνια
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Στυλ: IV6049-451

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Παπούτσια Air Jordan 1 Low για μεγάλα παιδιά

    Air Jordan 1 Low

    94,99 €

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