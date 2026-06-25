Παπούτσια μπάσκετ Book 2 "WNBA 30th"

lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Η ήσυχη αυτοπεποίθηση του Book προέρχεται τόσο από μέσα του όσο και από τον κόπο του. Θα προτιμούσε να αφήσει το παιχνίδι του και το Book 2 να μιλήσουν γι' αυτόν. Εξοπλισμένο με τεχνολογία έτοιμη για παιχνίδι, προσφέρει υψηλότερη απόκριση σε σχέση με το αρχικό αριστούργημα του Book. Το Air Zoom στο μπροστινό μέρος δίνει στο πρώτο βήμα μια τεράστια ώθηση, ενώ το Cushlon που έχει εγκριθεί από τους παίκτες προσφέρει απόλυτη αντικραδασμική προστασία. Μια υπερ-αποτελεσματική επένδυση πάτου χαρίζει στον Book απαλή αναπήδηση με υψηλή απόκριση. Καλάθι.
Book 2 "WNBA 30th"
Η ήσυχη αυτοπεποίθηση του Book προέρχεται τόσο από μέσα του όσο και από τον κόπο του. Θα προτιμούσε να αφήσει το παιχνίδι του και το Book 2 να μιλήσουν γι' αυτόν. Εξοπλισμένο με τεχνολογία έτοιμη για παιχνίδι, προσφέρει υψηλότερη απόκριση σε σχέση με το αρχικό αριστούργημα του Book. Το Air Zoom στο μπροστινό μέρος δίνει στο πρώτο βήμα μια τεράστια ώθηση, ενώ το Cushlon που έχει εγκριθεί από τους παίκτες προσφέρει απόλυτη αντικραδασμική προστασία. Μια υπερ-αποτελεσματική επένδυση πάτου χαρίζει στον Book απαλή αναπήδηση με υψηλή απόκριση. Καλάθι.
Αυτό το Book 2 τιμά την 30ή επέτειο του WNBA, συνδυάζοντας τα αρχικά χρώματα του πρωταθλήματος για να τιμήσει τους παίκτες που έδωσαν ελπίδα σε νέους μπασκετμπολίστες όπως ο Book.
Μετακινήσαμε τη μονάδα Air Zoom από τη φτέρνα στο μπροστινό μέρος για ανταπόκριση χαμηλού προφίλ.
Ένα σύστημα ενίσχυσης στο μέσο του πέλματος προσφέρει σφιχτή, απαλή εφαρμογή με ασφάλεια για γρήγορα κοψίματα και ξαφνικές κινήσεις και περιστροφές όπως αυτές του Book.
Το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από ελαφρύ, ανθεκτικό συνθετικό υλικό που εξαφανίζεται στο πόδι σου. Σου προσφέρει μια αίσθηση φρεσκάδας μέχρι το τέλος του παιχνιδιού και όχι μόνο.
Η ενδιάμεση σόλα είναι φτιαγμένη από τον νεότερο αφρό Cushlon, που προσφέρει μαλακή αίσθηση στο πέλμα, χαρίζοντας ξεκούραστη αίσθηση στα πόδια σου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Το εκσυγχρονισμένο μοτίβο πρόσφυσης σε σχέδιο ψαροκόκαλο είναι εμπνευσμένο από την αγάπη του Book για το Air Force 1 και αντλεί στοιχεία από τους κλασικούς κύκλους περιστροφής των μοντέλων μπάσκετ που προσφέρουν πρόσφυση και ανθεκτικότητα.
4 αστέρια
lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Best book 2's yet!
dilman
[This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Great looking shoes
JasonM
[This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Book 2 "WNBA 30th"
Βασικό πλεονέκτημα
Αίσθηση του γηπέδου
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Εφαρμογή
Βάρος παπουτσιού
Περίπου 450 γρ. (ανδρικό μέγεθος 42,5)
Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων
Περίπου 6 χιλ.
Devin Booker
Γκαρντ, Φοίνιξ Σανς