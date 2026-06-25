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Παπούτσια μπάσκετ Book 2 "WNBA 30th" - Λευκό/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy

Book 2 "WNBA 30th"

Παπούτσια μπάσκετ

159,99 €

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο

Η ήσυχη αυτοπεποίθηση του Book προέρχεται τόσο από μέσα του όσο και από τον κόπο του. Θα προτιμούσε να αφήσει το παιχνίδι του και το Book 2 να μιλήσουν γι' αυτόν. Εξοπλισμένο με τεχνολογία έτοιμη για παιχνίδι, προσφέρει υψηλότερη απόκριση σε σχέση με το αρχικό αριστούργημα του Book. Το Air Zoom στο μπροστινό μέρος δίνει στο πρώτο βήμα μια τεράστια ώθηση, ενώ το Cushlon που έχει εγκριθεί από τους παίκτες προσφέρει απόλυτη αντικραδασμική προστασία. Μια υπερ-αποτελεσματική επένδυση πάτου χαρίζει στον Book απαλή αναπήδηση με υψηλή απόκριση. Καλάθι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Στυλ: IR6333-100

Book 2 "WNBA 30th"

159,99 €

Η ήσυχη αυτοπεποίθηση του Book προέρχεται τόσο από μέσα του όσο και από τον κόπο του. Θα προτιμούσε να αφήσει το παιχνίδι του και το Book 2 να μιλήσουν γι' αυτόν. Εξοπλισμένο με τεχνολογία έτοιμη για παιχνίδι, προσφέρει υψηλότερη απόκριση σε σχέση με το αρχικό αριστούργημα του Book. Το Air Zoom στο μπροστινό μέρος δίνει στο πρώτο βήμα μια τεράστια ώθηση, ενώ το Cushlon που έχει εγκριθεί από τους παίκτες προσφέρει απόλυτη αντικραδασμική προστασία. Μια υπερ-αποτελεσματική επένδυση πάτου χαρίζει στον Book απαλή αναπήδηση με υψηλή απόκριση. Καλάθι.

Έμπνευση από το παρελθόν

Αυτό το Book 2 τιμά την 30ή επέτειο του WNBA, συνδυάζοντας τα αρχικά χρώματα του πρωταθλήματος για να τιμήσει τους παίκτες που έδωσαν ελπίδα σε νέους μπασκετμπολίστες όπως ο Book.

Διπλή μονάδα Zoom

Μετακινήσαμε τη μονάδα Air Zoom από τη φτέρνα στο μπροστινό μέρος για ανταπόκριση χαμηλού προφίλ.

Σφιχτή εφαρμογή

Ένα σύστημα ενίσχυσης στο μέσο του πέλματος προσφέρει σφιχτή, απαλή εφαρμογή με ασφάλεια για γρήγορα κοψίματα και ξαφνικές κινήσεις και περιστροφές όπως αυτές του Book.

Ελαφρύ επάνω μέρος

Το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από ελαφρύ, ανθεκτικό συνθετικό υλικό που εξαφανίζεται στο πόδι σου. Σου προσφέρει μια αίσθηση φρεσκάδας μέχρι το τέλος του παιχνιδιού και όχι μόνο.

Μαλακός αφρός

Η ενδιάμεση σόλα είναι φτιαγμένη από τον νεότερο αφρό Cushlon, που προσφέρει μαλακή αίσθηση στο πέλμα, χαρίζοντας ξεκούραστη αίσθηση στα πόδια σου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Πρόσφυση εμπνευσμένη από το AF1

Το εκσυγχρονισμένο μοτίβο πρόσφυσης σε σχέδιο ψαροκόκαλο είναι εμπνευσμένο από την αγάπη του Book για το Air Force 1 και αντλεί στοιχεία από τους κλασικούς κύκλους περιστροφής των μοντέλων μπάσκετ που προσφέρουν πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

  • Το πέλμα του Book ακουμπά πάνω σε μια επένδυση πάτου με υψηλή απόκριση, προσφέροντας στον αστέρα πρακτική εφαρμογή.
  • Ένα σύστημα ενίσχυσης στο μέσο του πέλματος προσφέρει σφιχτή, απαλή εφαρμογή με ασφάλεια για γρήγορα κοψίματα και ξαφνικές κινήσεις και περιστροφές όπως αυτές του Book.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Στυλ: IR6333-100

Κριτικές (3)

4 αστέρια

  • lundin677311203

    They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.

  • Best book 2's yet!

    dilman

    [This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

  • Great looking shoes

    JasonM

    [This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Παπούτσια μπάσκετ Book 2 "WNBA 30th"

Book 2 "WNBA 30th"

159,99 €

Χάρη στον έλεγχο του γηπέδου και την ταχύτητα στο μπροστινό μέρος του ποδιού, μπορείς να παίζεις στον δικό σου ρυθμό, όπως ο Book.

Βασικό πλεονέκτημα

Εκρηκτική ταχύτητα

Αίσθηση του γηπέδου

Πιο κοντά στο έδαφος

Σχεδίαση για

Επιτάχυνση και επιβράδυνση

Εφαρμογή

Σφιχτή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος παπουτσιού

Περίπου 450 γρ. (ανδρικό μέγεθος 42,5)

Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων

Περίπου 6 χιλ.

Τι νέο υπάρχει;

    • Η μονάδα Air Zoom μετακινήθηκε από τη φτέρνα στο μπροστινό μέρος για πιο γρήγορη υψηλή απόκριση.
    • Το ελαφρύ επάνω μέρος και η σχεδίαση χαμηλού προφίλ δίνουν βελτιωμένη αίσθηση του γηπέδου.
    • Το σύστημα ενίσχυσης στο μέσο του πέλματος εξασφαλίζει σφιχτή εφαρμογή.
    • Ο αφρός Cushlon 3.0 και η μαλακή επένδυση πάτου χαρίζουν απαλή και σταθερή αντικραδασμική προστασία.
    • H πρόσφυση με μοτίβο ψαροκόκαλο και παιχνιδίσματα φωτός σε βοηθάει στα κοψίματα και τις επιταχύνσεις.

Χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων

  • Έλεγχος της ταχύτητας

    Μετακινήσαμε τη μονάδα Air Zoom από τη φτέρνα στο μπροστινό μέρος για επιπλέον ώθηση, ώστε να ξεφεύγεις από τον αμυντικό σου.

  • Γρήγορη ανταπόκριση στην μπάλα

    Ένα ανανεωμένο σύστημα ενίσχυσης στο μέσο του πέλματος σε συνδυασμό με το ειδικά διαμορφωμένο επάνω μέρος προσφέρει πρόσθετη σταθερότητα για κινήσεις και περιστροφές.

  • Παίξε με ρυθμό

    Το πιο ελαφρύ επάνω μέρος σε σύγκριση με το Book 1 και η αίσθηση πιο κοντά στο γήπεδο σε βοηθούν να διατηρείς τη σταθερότητα και την ισορροπία σου σε στιγμές δισταγμού και σε σουτ με βήμα πίσω και άλμα.

Πίσω από τη σχεδίαση

Devin Booker

"Για μένα ήταν πολύ σημαντική η αίσθηση του γηπέδου και το να βρίσκομαι λίγο πιο κοντά στο έδαφος".

Devin Booker

Γκαρντ, Φοίνιξ Σανς

Ολοκλήρωσε το look