Παπούτσια μπάσκετ Book 2 "WNBA 30th"

Book 2 "WNBA 30th"

159,99 €

Η ήσυχη αυτοπεποίθηση του Book προέρχεται τόσο από μέσα του όσο και από τον κόπο του. Θα προτιμούσε να αφήσει το παιχνίδι του και το Book 2 να μιλήσουν γι' αυτόν. Εξοπλισμένο με τεχνολογία έτοιμη για παιχνίδι, προσφέρει υψηλότερη απόκριση σε σχέση με το αρχικό αριστούργημα του Book. Το Air Zoom στο μπροστινό μέρος δίνει στο πρώτο βήμα μια τεράστια ώθηση, ενώ το Cushlon που έχει εγκριθεί από τους παίκτες προσφέρει απόλυτη αντικραδασμική προστασία. Μια υπερ-αποτελεσματική επένδυση πάτου χαρίζει στον Book απαλή αναπήδηση με υψηλή απόκριση. Καλάθι.

Έμπνευση από το παρελθόν

Αυτό το Book 2 τιμά την 30ή επέτειο του WNBA, συνδυάζοντας τα αρχικά χρώματα του πρωταθλήματος για να τιμήσει τους παίκτες που έδωσαν ελπίδα σε νέους μπασκετμπολίστες όπως ο Book.

Διπλή μονάδα Zoom

Μετακινήσαμε τη μονάδα Air Zoom από τη φτέρνα στο μπροστινό μέρος για ανταπόκριση χαμηλού προφίλ.

Σφιχτή εφαρμογή

Ένα σύστημα ενίσχυσης στο μέσο του πέλματος προσφέρει σφιχτή, απαλή εφαρμογή με ασφάλεια για γρήγορα κοψίματα και ξαφνικές κινήσεις και περιστροφές όπως αυτές του Book.

Ελαφρύ επάνω μέρος

Το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από ελαφρύ, ανθεκτικό συνθετικό υλικό που εξαφανίζεται στο πόδι σου. Σου προσφέρει μια αίσθηση φρεσκάδας μέχρι το τέλος του παιχνιδιού και όχι μόνο.

Μαλακός αφρός

Η ενδιάμεση σόλα είναι φτιαγμένη από τον νεότερο αφρό Cushlon, που προσφέρει μαλακή αίσθηση στο πέλμα, χαρίζοντας ξεκούραστη αίσθηση στα πόδια σου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Πρόσφυση εμπνευσμένη από το AF1

Το εκσυγχρονισμένο μοτίβο πρόσφυσης σε σχέδιο ψαροκόκαλο είναι εμπνευσμένο από την αγάπη του Book για το Air Force 1 και αντλεί στοιχεία από τους κλασικούς κύκλους περιστροφής των μοντέλων μπάσκετ που προσφέρουν πρόσφυση και ανθεκτικότητα.