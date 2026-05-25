Παπούτσια μπάσκετ A'ja Wilson A'Two "WNBA 30th"

A'Two "WNBA 30th"

149,99 €

Η A'ja τρέχει σε όλο το γήπεδο με εκρηκτική ταχύτητα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Γι' αυτό κάναμε το A'Two ακόμα πιο ευέλικτο από το αρχικό μοντέλο. Αν πιστεύεις ότι μπορείς να ακολουθήσεις τον ρυθμό της MVP, δώσε τα όλα με την απαλή αντικραδασμική προστασία που συνδυάζεται με το ισχυρό Air Zoom για ακόμα πιο δυναμικό βήμα με μια δόση στιλ.

Πραγματική αποθέωση

Αυτό το ειδικό σχέδιο τιμά την 30ή επέτειο του WNBA, συνδυάζοντας το αρχικό λογότυπο του πρωταθλήματος και τα κλασικά χρώματα χρωμίου, για να τιμήσει τις παίκτριες που έδωσαν ελπίδα σε νέες μπασκετμπολίστριες όπως την A’ja. Είναι ένας φόρος τιμής σε κάθε παίκτρια που έχει παίξει στο παρελθόν, στα αστέρια του σήμερα και στις παίκτριες του μέλλοντος.

Συνέχισε να τρέχεις

Ο αφρός Cushlon 3.0 παρέχει βέλτιστη αντικραδασμική προστασία και απόκριση για να σε βοηθήσει να τρέξεις από την μια άκρη στην άλλη. Μια μαλακή στρώση από επιπλέον αφρό στο πάνω μέρος προσφέρει άνεση και στήριξη.

Έχεις ό,τι χρειάζεσαι; Ξεκίνα!

Η πρακτική μονάδα Air Zoom, που είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος του μπροστινού μέρους, δίνει στο πρώτο σου βήμα ακόμα περισσότερη ενέργεια όταν πηδάς προς το καλάθι. Η επιφάνεια στο μέσο του πέλματος προσφέρει μεγάλη σταθερότητα για δυναμικές κινήσεις.

Σταμάτα αμέσως

Το μοτίβο πρόσφυσης με σχέδιο ψαροκόκαλο σε βοηθά να σταματάς απότομα και να αλλάζεις ταχύτητες όποτε θέλεις. Το χυτό προστατευτικό φτέρνας είναι ενσωματωμένο με έγχυση για να σταθεροποιεί και να συγκρατεί το πόδι.

Απίστευτη σταθερότητα

Το ανθεκτικό επάνω μέρος προσαρμόζεται στο σχήμα του ποδιού, για σταθερή εφαρμογή όταν μπλοκάρεις τους αντιπάλους σου αμυντικά ή τους προσπερνάς με την μπάλα.

Αποτελεσματικός αερισμός

Ως αναφορά στην χαρακτηριστική ασυμμετρία της A'ja, έχουμε προσθέσει φάσες αερισμού στη μία πλευρά του παπουτσιού για τις στιγμές που ο αγώνας παίρνει φωτιά.