Παπούτσια μπάσκετ A'ja Wilson A'Two "WNBA 30th"

Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu
PiotrB91561237
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.
Η A'ja τρέχει σε όλο το γήπεδο με εκρηκτική ταχύτητα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Γι' αυτό κάναμε το A'Two ακόμα πιο ευέλικτο από το αρχικό μοντέλο. Αν πιστεύεις ότι μπορείς να ακολουθήσεις τον ρυθμό της MVP, δώσε τα όλα με την απαλή αντικραδασμική προστασία που συνδυάζεται με το ισχυρό Air Zoom για ακόμα πιο δυναμικό βήμα με μια δόση στιλ.
A'Two "WNBA 30th"
Η A'ja τρέχει σε όλο το γήπεδο με εκρηκτική ταχύτητα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Γι' αυτό κάναμε το A'Two ακόμα πιο ευέλικτο από το αρχικό μοντέλο. Αν πιστεύεις ότι μπορείς να ακολουθήσεις τον ρυθμό της MVP, δώσε τα όλα με την απαλή αντικραδασμική προστασία που συνδυάζεται με το ισχυρό Air Zoom για ακόμα πιο δυναμικό βήμα με μια δόση στιλ.
Αυτό το ειδικό σχέδιο τιμά την 30ή επέτειο του WNBA, συνδυάζοντας το αρχικό λογότυπο του πρωταθλήματος και τα κλασικά χρώματα χρωμίου, για να τιμήσει τις παίκτριες που έδωσαν ελπίδα σε νέες μπασκετμπολίστριες όπως την A’ja. Είναι ένας φόρος τιμής σε κάθε παίκτρια που έχει παίξει στο παρελθόν, στα αστέρια του σήμερα και στις παίκτριες του μέλλοντος.
Ο αφρός Cushlon 3.0 παρέχει βέλτιστη αντικραδασμική προστασία και απόκριση για να σε βοηθήσει να τρέξεις από την μια άκρη στην άλλη. Μια μαλακή στρώση από επιπλέον αφρό στο πάνω μέρος προσφέρει άνεση και στήριξη.
Η πρακτική μονάδα Air Zoom, που είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος του μπροστινού μέρους, δίνει στο πρώτο σου βήμα ακόμα περισσότερη ενέργεια όταν πηδάς προς το καλάθι. Η επιφάνεια στο μέσο του πέλματος προσφέρει μεγάλη σταθερότητα για δυναμικές κινήσεις.
Το μοτίβο πρόσφυσης με σχέδιο ψαροκόκαλο σε βοηθά να σταματάς απότομα και να αλλάζεις ταχύτητες όποτε θέλεις. Το χυτό προστατευτικό φτέρνας είναι ενσωματωμένο με έγχυση για να σταθεροποιεί και να συγκρατεί το πόδι.
Το ανθεκτικό επάνω μέρος προσαρμόζεται στο σχήμα του ποδιού, για σταθερή εφαρμογή όταν μπλοκάρεις τους αντιπάλους σου αμυντικά ή τους προσπερνάς με την μπάλα.
Ως αναφορά στην χαρακτηριστική ασυμμετρία της A'ja, έχουμε προσθέσει φάσες αερισμού στη μία πλευρά του παπουτσιού για τις στιγμές που ο αγώνας παίρνει φωτιά.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu
PiotrB91561237
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.
A'Two "WNBA 30th"
Βασικό πλεονέκτημα
Αίσθηση του γηπέδου
Σχεδίαση για
Εφαρμογή
Βάρος παπουτσιού
Περίπου 385 γρ. (ανδρικό μέγεθος 42,5)
Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων
Περίπου 6 χιλ.
A'ja Wilson
Επιθετικός, Las Vegas Aces