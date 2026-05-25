 
εικόνα 1 από 15
Παπούτσια μπάσκετ A'ja Wilson A'Two "WNBA 30th" - Μαύρο/Πολύχρωμο/Metallic Silver

A'Two "WNBA 30th"

Παπούτσια μπάσκετ A'ja Wilson

149,99 €
Παπούτσια μπάσκετ A'ja Wilson A'Two "WNBA 30th" - Μαύρο/Πολύχρωμο/Metallic Silver
Σχεδίασε το δικό σου προϊόν με το Nike By You
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Η A'ja τρέχει σε όλο το γήπεδο με εκρηκτική ταχύτητα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Γι' αυτό κάναμε το A'Two ακόμα πιο ευέλικτο από το αρχικό μοντέλο. Αν πιστεύεις ότι μπορείς να ακολουθήσεις τον ρυθμό της MVP, δώσε τα όλα με την απαλή αντικραδασμική προστασία που συνδυάζεται με το ισχυρό Air Zoom για ακόμα πιο δυναμικό βήμα με μια δόση στιλ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Πολύχρωμο/Metallic Silver
  • Στυλ: IH1137-001

A'Two "WNBA 30th"

149,99 €

Η A'ja τρέχει σε όλο το γήπεδο με εκρηκτική ταχύτητα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Γι' αυτό κάναμε το A'Two ακόμα πιο ευέλικτο από το αρχικό μοντέλο. Αν πιστεύεις ότι μπορείς να ακολουθήσεις τον ρυθμό της MVP, δώσε τα όλα με την απαλή αντικραδασμική προστασία που συνδυάζεται με το ισχυρό Air Zoom για ακόμα πιο δυναμικό βήμα με μια δόση στιλ.

Πραγματική αποθέωση

Αυτό το ειδικό σχέδιο τιμά την 30ή επέτειο του WNBA, συνδυάζοντας το αρχικό λογότυπο του πρωταθλήματος και τα κλασικά χρώματα χρωμίου, για να τιμήσει τις παίκτριες που έδωσαν ελπίδα σε νέες μπασκετμπολίστριες όπως την A’ja. Είναι ένας φόρος τιμής σε κάθε παίκτρια που έχει παίξει στο παρελθόν, στα αστέρια του σήμερα και στις παίκτριες του μέλλοντος.

Συνέχισε να τρέχεις

Ο αφρός Cushlon 3.0 παρέχει βέλτιστη αντικραδασμική προστασία και απόκριση για να σε βοηθήσει να τρέξεις από την μια άκρη στην άλλη. Μια μαλακή στρώση από επιπλέον αφρό στο πάνω μέρος προσφέρει άνεση και στήριξη.

Έχεις ό,τι χρειάζεσαι; Ξεκίνα!

Η πρακτική μονάδα Air Zoom, που είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος του μπροστινού μέρους, δίνει στο πρώτο σου βήμα ακόμα περισσότερη ενέργεια όταν πηδάς προς το καλάθι. Η επιφάνεια στο μέσο του πέλματος προσφέρει μεγάλη σταθερότητα για δυναμικές κινήσεις.

Σταμάτα αμέσως

Το μοτίβο πρόσφυσης με σχέδιο ψαροκόκαλο σε βοηθά να σταματάς απότομα και να αλλάζεις ταχύτητες όποτε θέλεις. Το χυτό προστατευτικό φτέρνας είναι ενσωματωμένο με έγχυση για να σταθεροποιεί και να συγκρατεί το πόδι.

Απίστευτη σταθερότητα

Το ανθεκτικό επάνω μέρος προσαρμόζεται στο σχήμα του ποδιού, για σταθερή εφαρμογή όταν μπλοκάρεις τους αντιπάλους σου αμυντικά ή τους προσπερνάς με την μπάλα.

Αποτελεσματικός αερισμός

Ως αναφορά στην χαρακτηριστική ασυμμετρία της A'ja, έχουμε προσθέσει φάσες αερισμού στη μία πλευρά του παπουτσιού για τις στιγμές που ο αγώνας παίρνει φωτιά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Πολύχρωμο/Metallic Silver
  • Στυλ: IH1137-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu

    PiotrB91561237

    Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.

Παπούτσια μπάσκετ A'ja Wilson A'Two "WNBA 30th"

A'Two "WNBA 30th"

149,99 €

Νιώσε την κυριαρχία της A’ja με τη μονάδα Air Zoom υψηλής απόκρισης για δυνατό, ακατάπαυστο παιχνίδι.

Βασικό πλεονέκτημα

Δυναμική ενέργεια

Αίσθηση του γηπέδου

Υψηλή απόκριση

Σχεδίαση για

Ευελιξία και αποδοτικότητα

Εφαρμογή

Κανονική

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος παπουτσιού

Περίπου 385 γρ. (ανδρικό μέγεθος 42,5)

Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων

Περίπου 6 χιλ.

Τι νέο υπάρχει;

    • Η μονάδα Air Zoom στο μπροστινό μέρος προσθέτει επιπλέον υψηλή απόκριση για δυναμικές επιθέσεις.
    • Η επιφάνεια σταθεροποίησης στο μέσο του πέλματος εξασφαλίζει ισορροπία στα πίβοτ και τα jab step.
    • Το ειδικά διαμορφωμένο επάνω μέρος κρατάει το πόδι σου σταθερό για επιπλέον στήριξη.
    • Τα αεριζόμενα τμήματα διατηρούν τα πόδια σου δροσερά όσο παίζεις ασταμάτητα.

Χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων

  • Με τη δύναμη της τεχνολογίας Air

    Η ελαστική μονάδα Air Zoom δίνει στο πρώτο σου βήμα ακόμα περισσότερη ενέργεια όταν πηδάς προς τη ρακέτα.

  • Στήριξη και αντικραδασμική προστασία

    Ο αφρός Cushlon 3.0 προσφέρει απαλή αίσθηση, αλλά και σταθερότητα, για να έχεις τον έλεγχο στις δυναμικές σου κινήσεις.

  • Σταθερή εφαρμογή

    Η επιφάνεια στο μέσο του πέλματος και το ανθεκτικό, ειδικά διαμορφωμένο επάνω μέρος προσφέρουν τη στήριξη που χρειάζεσαι για να παίζεις με όλη σου τη δύναμη.

Πίσω από τη σχεδίαση

A'ja Wilson

"Όταν φοράω το A’Two, νιώθω σίγουρη σε κάθε πάτημα, ανάλαφρη σε κάθε άλμα, αλλά και θηλυκή. Μου δίνει την αυτοπεποίθηση που χρειάζομαι για να παίζω ακριβώς όπως θέλω".

A'ja Wilson

Επιθετικός, Las Vegas Aces

Ολοκλήρωσε το look