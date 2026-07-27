Παπούτσια μπάσκετ A'ja Wilson A'One "Lem and Lime"

A'One "Lem and Lime"

76,99 € 109,99 € Έκπτωση 30

Εννοείται ότι η A'ja Wilson έχει το δικό της παπούτσι. Τι άλλο θα μπορούσε να περιμένει κανείς από μια παίκτρια που έχει βγει τρεις φορές MVP; Το πρώτο παπούτσι με την υπογραφή της έχει μαλακό αφρό Cushlon 3.0, για να απολαμβάνει την ασυμβίβαστη άνεση και την ξεκούραστη αίσθηση που χρειάζεται. Είτε εκτελεί φοβερά τζαμπ σουτ, είτε κάνει επίθεση στο ταμπλό, είτε κλειδώνει την άμυνα, η A'ja προσπαθεί πάντα να ξεπεράσει τα όριά της, ανεβάζοντας συνεχώς τις επιδόσεις της. Αυτά είναι άλλωστε τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν εσύ έχεις ό,τι χρειάζεται για να απογειώσεις το δικό σου παιχνίδι.

Ξεκούραστη αίσθηση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα Για να ανταποκριθούμε στην ευελιξία της A'ja, σχεδιάσαμε το παπούτσι της με μαλακό αφρό Cushlon 3.0 στο πέλμα για βέλτιστη επιστροφή ενέργειας. Έτσι, όταν έρθει η ώρα για νίκη, μπορεί να διατηρήσει τις κορυφαίες επιδόσεις της. Απίστευτα ελαφρύ Η A'ja δεν σταματάει με τίποτα όταν η νίκη κρέμεται από μια κλωστή. Το ελαφρύ και αεριζόμενο διχτυωτό υλικό τη βοηθά να κινείται με την ταχύτητα που χρειάζεται. Ειδικά προσαρμοσμένη πρόσφυση Ο μαλακός, σταθερός αφρός συνδυάζεται με το μοτίβο πρόσφυσης με παραμετρικό σχεδιασμό, δίνοντας στην A'ja τη στήριξη και τον έλεγχο που χρειάζεται για αποτελεσματική άμυνα. Λάμψη με τη δύναμη των αστεριών Βασισμένο στο αστέρι που προσθέτει πάντα στην υπογραφή της, το λογότυπο της A'ja είναι δυνατό, εντυπωσιακό και παιχνιδιάρικο, όπως ακριβώς και η ενέργεια που φέρνει η αθλήτρια στο γήπεδο.

Περισσότερα πλεονεκτήματα Η μεγαλύτερη προεξοχή στη φτέρνα παρέχει άριστη σταθερότητα.

Η λωρίδα ενίσχυσης στο μέσο του πέλματος δίνει βέλτιστη στήριξη της καμάρας και έλεγχο της κίνησης.