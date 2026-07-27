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Παπούτσια μπάσκετ A'ja Wilson A'One "Lem and Lime" - Volt/Barely Volt/Λευκό

A'One "Lem and Lime"

Παπούτσια μπάσκετ A'ja Wilson

Έκπτωση 30
Volt/Barely Volt/Λευκό
Stone Mauve/Silt Red/Metallic Red Bronze
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  • Στενή εφαρμογή. Προτίμησε μισό μέγεθος μεγαλύτερο

Εννοείται ότι η A'ja Wilson έχει το δικό της παπούτσι. Τι άλλο θα μπορούσε να περιμένει κανείς από μια παίκτρια που έχει βγει τρεις φορές MVP; Το πρώτο παπούτσι με την υπογραφή της έχει μαλακό αφρό Cushlon 3.0, για να απολαμβάνει την ασυμβίβαστη άνεση και την ξεκούραστη αίσθηση που χρειάζεται. Είτε εκτελεί φοβερά τζαμπ σουτ, είτε κάνει επίθεση στο ταμπλό, είτε κλειδώνει την άμυνα, η A'ja προσπαθεί πάντα να ξεπεράσει τα όριά της, ανεβάζοντας συνεχώς τις επιδόσεις της. Αυτά είναι άλλωστε τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν εσύ έχεις ό,τι χρειάζεται για να απογειώσεις το δικό σου παιχνίδι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Volt/Barely Volt/Λευκό
  • Στυλ: FZ8605-702

A'One "Lem and Lime"

Έκπτωση 30

Εννοείται ότι η A'ja Wilson έχει το δικό της παπούτσι. Τι άλλο θα μπορούσε να περιμένει κανείς από μια παίκτρια που έχει βγει τρεις φορές MVP; Το πρώτο παπούτσι με την υπογραφή της έχει μαλακό αφρό Cushlon 3.0, για να απολαμβάνει την ασυμβίβαστη άνεση και την ξεκούραστη αίσθηση που χρειάζεται. Είτε εκτελεί φοβερά τζαμπ σουτ, είτε κάνει επίθεση στο ταμπλό, είτε κλειδώνει την άμυνα, η A'ja προσπαθεί πάντα να ξεπεράσει τα όριά της, ανεβάζοντας συνεχώς τις επιδόσεις της. Αυτά είναι άλλωστε τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν εσύ έχεις ό,τι χρειάζεται για να απογειώσεις το δικό σου παιχνίδι.

Ξεκούραστη αίσθηση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα

Για να ανταποκριθούμε στην ευελιξία της A'ja, σχεδιάσαμε το παπούτσι της με μαλακό αφρό Cushlon 3.0 στο πέλμα για βέλτιστη επιστροφή ενέργειας. Έτσι, όταν έρθει η ώρα για νίκη, μπορεί να διατηρήσει τις κορυφαίες επιδόσεις της.

Απίστευτα ελαφρύ

Η A'ja δεν σταματάει με τίποτα όταν η νίκη κρέμεται από μια κλωστή. Το ελαφρύ και αεριζόμενο διχτυωτό υλικό τη βοηθά να κινείται με την ταχύτητα που χρειάζεται.

Ειδικά προσαρμοσμένη πρόσφυση

Ο μαλακός, σταθερός αφρός συνδυάζεται με το μοτίβο πρόσφυσης με παραμετρικό σχεδιασμό, δίνοντας στην A'ja τη στήριξη και τον έλεγχο που χρειάζεται για αποτελεσματική άμυνα.

Λάμψη με τη δύναμη των αστεριών

Βασισμένο στο αστέρι που προσθέτει πάντα στην υπογραφή της, το λογότυπο της A'ja είναι δυνατό, εντυπωσιακό και παιχνιδιάρικο, όπως ακριβώς και η ενέργεια που φέρνει η αθλήτρια στο γήπεδο.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

  • Η μεγαλύτερη προεξοχή στη φτέρνα παρέχει άριστη σταθερότητα.
  • Η λωρίδα ενίσχυσης στο μέσο του πέλματος δίνει βέλτιστη στήριξη της καμάρας και έλεγχο της κίνησης.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Volt/Barely Volt/Λευκό
  • Στυλ: FZ8605-702

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (445)

4.3 αστέρια

  • Bigreem

    Get a half size bigger my big toe kept rubbing against them to the point skin came off

  • A one

    Runs small size up. Daughters wears 5 bought 5 really needs 6.5

  • Beautiful shoe

    Michaels drawer

    Beautiful to see this show in person as I opened my finely put together packaging from Hibbet

Παπούτσια μπάσκετ A'ja Wilson A'One "Lem and Lime"

A'One "Lem and Lime"

Έκπτωση 30

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