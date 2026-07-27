Παπούτσια μπάσκετ A'ja Wilson A'One "Lem and Lime"

Bigreem
Get a half size bigger my big toe kept rubbing against them to the point skin came off
Εννοείται ότι η A'ja Wilson έχει το δικό της παπούτσι. Τι άλλο θα μπορούσε να περιμένει κανείς από μια παίκτρια που έχει βγει τρεις φορές MVP; Το πρώτο παπούτσι με την υπογραφή της έχει μαλακό αφρό Cushlon 3.0, για να απολαμβάνει την ασυμβίβαστη άνεση και την ξεκούραστη αίσθηση που χρειάζεται. Είτε εκτελεί φοβερά τζαμπ σουτ, είτε κάνει επίθεση στο ταμπλό, είτε κλειδώνει την άμυνα, η A'ja προσπαθεί πάντα να ξεπεράσει τα όριά της, ανεβάζοντας συνεχώς τις επιδόσεις της. Αυτά είναι άλλωστε τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν εσύ έχεις ό,τι χρειάζεται για να απογειώσεις το δικό σου παιχνίδι.
A'One "Lem and Lime"
Εννοείται ότι η A'ja Wilson έχει το δικό της παπούτσι. Τι άλλο θα μπορούσε να περιμένει κανείς από μια παίκτρια που έχει βγει τρεις φορές MVP; Το πρώτο παπούτσι με την υπογραφή της έχει μαλακό αφρό Cushlon 3.0, για να απολαμβάνει την ασυμβίβαστη άνεση και την ξεκούραστη αίσθηση που χρειάζεται. Είτε εκτελεί φοβερά τζαμπ σουτ, είτε κάνει επίθεση στο ταμπλό, είτε κλειδώνει την άμυνα, η A'ja προσπαθεί πάντα να ξεπεράσει τα όριά της, ανεβάζοντας συνεχώς τις επιδόσεις της. Αυτά είναι άλλωστε τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν εσύ έχεις ό,τι χρειάζεται για να απογειώσεις το δικό σου παιχνίδι.
Για να ανταποκριθούμε στην ευελιξία της A'ja, σχεδιάσαμε το παπούτσι της με μαλακό αφρό Cushlon 3.0 στο πέλμα για βέλτιστη επιστροφή ενέργειας. Έτσι, όταν έρθει η ώρα για νίκη, μπορεί να διατηρήσει τις κορυφαίες επιδόσεις της.
Η A'ja δεν σταματάει με τίποτα όταν η νίκη κρέμεται από μια κλωστή. Το ελαφρύ και αεριζόμενο διχτυωτό υλικό τη βοηθά να κινείται με την ταχύτητα που χρειάζεται.
Ο μαλακός, σταθερός αφρός συνδυάζεται με το μοτίβο πρόσφυσης με παραμετρικό σχεδιασμό, δίνοντας στην A'ja τη στήριξη και τον έλεγχο που χρειάζεται για αποτελεσματική άμυνα.
Βασισμένο στο αστέρι που προσθέτει πάντα στην υπογραφή της, το λογότυπο της A'ja είναι δυνατό, εντυπωσιακό και παιχνιδιάρικο, όπως ακριβώς και η ενέργεια που φέρνει η αθλήτρια στο γήπεδο.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.3 αστέρια
Bigreem
Get a half size bigger my big toe kept rubbing against them to the point skin came off
A one
Runs small size up. Daughters wears 5 bought 5 really needs 6.5
Beautiful shoe
Michaels drawer
Beautiful to see this show in person as I opened my finely put together packaging from Hibbet
A'One "Lem and Lime"