Παπούτσια μπάσκετ Air Jordan 40

Air Jordan 40

139,99 € 199,99 € Έκπτωση 30

Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να γιορτάσεις τα 40 χρόνια του Air Jordan. Πρέπει να κάνεις αυτό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Για πρώτη φορά, τοποθετήσαμε μια μονάδα Zoom Strobel σε όλο το μήκος επάνω από αφρό ZoomX σε όλο το μήκος, για αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης σε επίπεδο μαραθωνίου. Στο επάνω μέρος, τα εσωτερικά λουράκια συνδυάζονται με υλικά κορυφαίας ποιότητας για άριστη συγκράτηση. Το μοναδικό μοτίβο πρόσφυσης σε σχέδιο ψαροκόκαλο στο πέλμα σε βοηθά να αφήνεις άφωνους τους αμυντικούς. Αντικραδασμική προστασία. Αναπήδηση. Πρόσφυση. Ευκολάκι.

Εκρηκτική αντικραδασμική προστασία

Συνδυάζουμε τον αφρό ZoomX με μια μονάδα Air Zoom Strobel σε όλο το μήκος για πρώτη φορά στην ιστορία των Jordan. Γιατί; Για να απολαμβάνεις την αναπήδηση υψηλής απόκρισης που απαιτούν οι άκρως δυναμικές κινήσεις σου αλλά και την άνετη αντικραδασμική προστασία που είναι κατάλληλη για αγώνες μαραθωνίου.

Επαναπροσδιορίζουμε την έννοια της συγκράτησης

Τα έξι εσωτερικά λουράκια ενίσχυσης συνδυάζονται με υλικά κορυφαίας ποιότητας στο επάνω μέρος για σταθερή εφαρμογή και άριστη συγκράτηση του ποδιού στις πλευρικές κινήσεις.

Εκπληκτική πρόσφυση

Ξεπέρασε κάθε αμυντικό με το μοναδικό μοτίβο πρόσφυσης σε σχέδιο ψαροκόκαλο 40 μοιρών που σε βοηθά να κάνεις τα δικά σου στο γήπεδο.