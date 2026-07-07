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Παπούτσια μπάσκετ Air Jordan 40 - Metallic Copper/Μαύρο/Metallic Copper

Air Jordan 40

Παπούτσια μπάσκετ

Έκπτωση 30
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Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να γιορτάσεις τα 40 χρόνια του Air Jordan. Πρέπει να κάνεις αυτό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Για πρώτη φορά, τοποθετήσαμε μια μονάδα Zoom Strobel σε όλο το μήκος επάνω από αφρό ZoomX σε όλο το μήκος, για αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης σε επίπεδο μαραθωνίου. Στο επάνω μέρος, τα εσωτερικά λουράκια συνδυάζονται με υλικά κορυφαίας ποιότητας για άριστη συγκράτηση. Το μοναδικό μοτίβο πρόσφυσης σε σχέδιο ψαροκόκαλο στο πέλμα σε βοηθά να αφήνεις άφωνους τους αμυντικούς. Αντικραδασμική προστασία. Αναπήδηση. Πρόσφυση. Ευκολάκι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Metallic Copper/Μαύρο/Metallic Copper
  • Στυλ: IM8206-800

Air Jordan 40

Έκπτωση 30

Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να γιορτάσεις τα 40 χρόνια του Air Jordan. Πρέπει να κάνεις αυτό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Για πρώτη φορά, τοποθετήσαμε μια μονάδα Zoom Strobel σε όλο το μήκος επάνω από αφρό ZoomX σε όλο το μήκος, για αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης σε επίπεδο μαραθωνίου. Στο επάνω μέρος, τα εσωτερικά λουράκια συνδυάζονται με υλικά κορυφαίας ποιότητας για άριστη συγκράτηση. Το μοναδικό μοτίβο πρόσφυσης σε σχέδιο ψαροκόκαλο στο πέλμα σε βοηθά να αφήνεις άφωνους τους αμυντικούς. Αντικραδασμική προστασία. Αναπήδηση. Πρόσφυση. Ευκολάκι.

Εκρηκτική αντικραδασμική προστασία

Συνδυάζουμε τον αφρό ZoomX με μια μονάδα Air Zoom Strobel σε όλο το μήκος για πρώτη φορά στην ιστορία των Jordan. Γιατί; Για να απολαμβάνεις την αναπήδηση υψηλής απόκρισης που απαιτούν οι άκρως δυναμικές κινήσεις σου αλλά και την άνετη αντικραδασμική προστασία που είναι κατάλληλη για αγώνες μαραθωνίου.

Επαναπροσδιορίζουμε την έννοια της συγκράτησης

Τα έξι εσωτερικά λουράκια ενίσχυσης συνδυάζονται με υλικά κορυφαίας ποιότητας στο επάνω μέρος για σταθερή εφαρμογή και άριστη συγκράτηση του ποδιού στις πλευρικές κινήσεις.

Εκπληκτική πρόσφυση

Ξεπέρασε κάθε αμυντικό με το μοναδικό μοτίβο πρόσφυσης σε σχέδιο ψαροκόκαλο 40 μοιρών που σε βοηθά να κάνεις τα δικά σου στο γήπεδο.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Metallic Copper/Μαύρο/Metallic Copper
  • Στυλ: IM8206-800

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

4.7 αστέρια

  • Edler Schuh

    Ansgar P.

    Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.

  • Shoe

    JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74

    Love the shoe. I did have to go up a full size.

  • Best silhouette in 25 years

    eizenga13

    Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.

Παπούτσια μπάσκετ Air Jordan 40

Air Jordan 40

Έκπτωση 30

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