Παπούτσια για τρέξιμο Nike ACG Pegasus Trail για μεγάλα παιδιά

amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Αν μπροστά σας απλώνονται στριφογυριστά μονοπάτια, καλύτερα να φορέσετε τα ACG σας. Αυτό το ανάλαφρο και αεριζόμενο παπούτσι για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Pegasus 6 διαθέτει αφρό ReactX lite για ανθεκτικό, ελαστικό βηματισμό. Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ για κάθε τύπο επιφάνειας σε βοηθά να διατηρείς τον ρυθμό σου, ανεξάρτητα από την επιφάνεια.
Nike ACG Pegasus Trail
Αν μπροστά σας απλώνονται στριφογυριστά μονοπάτια, καλύτερα να φορέσετε τα ACG σας. Αυτό το ανάλαφρο και αεριζόμενο παπούτσι για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Pegasus 6 διαθέτει αφρό ReactX lite για ανθεκτικό, ελαστικό βηματισμό. Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ για κάθε τύπο επιφάνειας σε βοηθά να διατηρείς τον ρυθμό σου, ανεξάρτητα από την επιφάνεια.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Nike ACG Pegasus Trail
Το ACG Pegasus Trail είναι ιδανικό για παιδιά που λατρεύουν να εξερευνούν στη φύση. Έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε χωματόδρομους, σε διάφορες επιφάνειες και σε καθημερινές δραστηριότητες, με ανθεκτική κατασκευή, αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης και πρόσφυση κατάλληλη για μονοπάτια.
Η ενδιάμεση σόλα από αφρό ReactX με αυξημένο ύψος παρέχει ανθεκτική αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης και αίσθηση σταθερότητας κάτω από το πέλμα. Εξασφαλίζει άνετη αίσθηση για τα παιδιά σε ανώμαλο έδαφος.
Προσθέσαμε περισσότερο αφρό ReactX για να αυξήσουμε την απορρόφηση των κραδασμών σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Η ανανεωμένη εξωτερική σόλα εξασφαλίζει βέλτιστο κράτημα σε βρεγμένα, ανώμαλα μονοπάτια και σε μικτές επιφάνειες.
Η εξωτερική σόλα Nike Trail All Terrain Compound (ATC) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πρόσφυση σε βρεγμένα μονοπάτια και σε ανώμαλο, τραχύ έδαφος.
Το ACG Pegasus Trail συνδυάζει αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης με ανθεκτική πρόσφυση και άνεση όλη μέρα, για να πηγαίνουν τα παιδιά όπου θέλουν.
Μια θηλιά στη φτέρνα βοηθά τα παιδιά να φορέσουν εύκολα το ACG Pegasus Trail, ενώ τα κλασικά κορδόνια εξασφαλίζουν σταθερή εφαρμογή.
Το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, για να βοηθάει τα πόδια να αναπνέουν. Ενισχύσαμε τα σημεία με τη μεγαλύτερη φθορά, ώστε το παπούτσι να αντέχει στις επαναλαμβανόμενες περιπέτειες σε εξωτερικούς χώρους.
Όταν η αντικραδασμική προστασία αρχίζει να χάνει την αντοχή της ή το πέλμα στην εξωτερική σόλα παρουσιάζει εμφανή σημάδια φθοράς, συνήθως είναι ώρα για ένα καινούργιο ζευγάρι που θα προσφέρει άνετη αίσθηση και σιγουριά σε κάθε βήμα στο μονοπάτι.