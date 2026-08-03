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Παπούτσια για τρέξιμο Nike ACG Pegasus Trail για μεγάλα παιδιά - Μαύρο/Anthracite/Summit White

Nike ACG Pegasus Trail

Παπούτσια για τρέξιμο για μεγάλα παιδιά

109,99 €
Μαύρο/Anthracite/Summit White
Μαύρο/Anthracite/Μαύρο
Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Αν μπροστά σας απλώνονται στριφογυριστά μονοπάτια, καλύτερα να φορέσετε τα ACG σας. Αυτό το ανάλαφρο και αεριζόμενο παπούτσι για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Pegasus 6 διαθέτει αφρό ReactX lite για ανθεκτικό, ελαστικό βηματισμό. Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ για κάθε τύπο επιφάνειας σε βοηθά να διατηρείς τον ρυθμό σου, ανεξάρτητα από την επιφάνεια.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Summit White
  • Στυλ: IH2305-001

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

Αν μπροστά σας απλώνονται στριφογυριστά μονοπάτια, καλύτερα να φορέσετε τα ACG σας. Αυτό το ανάλαφρο και αεριζόμενο παπούτσι για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Pegasus 6 διαθέτει αφρό ReactX lite για ανθεκτικό, ελαστικό βηματισμό. Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ για κάθε τύπο επιφάνειας σε βοηθά να διατηρείς τον ρυθμό σου, ανεξάρτητα από την επιφάνεια.

Πλεονεκτήματα

  • Το ανάλαφρο επάνω μέρος από διχτυωτό υλικό είναι ανθεκτικό και αεριζόμενο, ενώ παραμένει εξαιρετικά ελαφρύ.
  • Κατασκευασμένο με περισσότερο αφρό ReactX από την τελευταία έκδοση, αυτό το Pegasus έχει περισσότερη στήριξη και αντικραδασμική προστασία για τα πιο βραχώδη μονοπάτια.
  • Η εξωτερική σόλα υψηλής πρόσφυσης εξασφαλίζει περισσότερο κράτημα σε βρεγμένο έδαφος.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λαβή με θηλιά στη φτέρνα
  • Κλασικά κορδόνια
  • Κολάρο χαμηλού προφίλ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Summit White
  • Στυλ: IH2305-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • amazing

    heathers595868528

    Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.

Παπούτσια για τρέξιμο Nike ACG Pegasus Trail για μεγάλα παιδιά

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (8)

Για ποιον είναι πιο κατάλληλο το ACG Pegasus Trail;

Το ACG Pegasus Trail είναι ιδανικό για παιδιά που λατρεύουν να εξερευνούν στη φύση. Έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε χωματόδρομους, σε διάφορες επιφάνειες και σε καθημερινές δραστηριότητες, με ανθεκτική κατασκευή, αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης και πρόσφυση κατάλληλη για μονοπάτια.

Ποια τεχνολογία αντικραδασμικής προστασίας χρησιμοποιεί το ACG Pegasus Trail;

Η ενδιάμεση σόλα από αφρό ReactX με αυξημένο ύψος παρέχει ανθεκτική αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης και αίσθηση σταθερότητας κάτω από το πέλμα. Εξασφαλίζει άνετη αίσθηση για τα παιδιά σε ανώμαλο έδαφος.

Σε τι βελτιώθηκε το ACG Pegasus Trail σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις;

Προσθέσαμε περισσότερο αφρό ReactX για να αυξήσουμε την απορρόφηση των κραδασμών σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Η ανανεωμένη εξωτερική σόλα εξασφαλίζει βέλτιστο κράτημα σε βρεγμένα, ανώμαλα μονοπάτια και σε μικτές επιφάνειες.

Πώς αποδίδει η εξωτερική σόλα του ACG Pegasus Trail σε βρεγμένο και ανώμαλο έδαφος;

Η εξωτερική σόλα Nike Trail All Terrain Compound (ATC) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πρόσφυση σε βρεγμένα μονοπάτια και σε ανώμαλο, τραχύ έδαφος.

Πόσο ευέλικτο είναι το ACG Pegasus Trail για μονοπάτια, χρήση σε δρόμο και καθημερινές δραστηριότητες;

Το ACG Pegasus Trail συνδυάζει αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης με ανθεκτική πρόσφυση και άνεση όλη μέρα, για να πηγαίνουν τα παιδιά όπου θέλουν.

Πόσο εύκολη είναι η εφαρμογή και η αφαίρεση του ACG Pegasus Trail για παιδιά;

Μια θηλιά στη φτέρνα βοηθά τα παιδιά να φορέσουν εύκολα το ACG Pegasus Trail, ενώ τα κλασικά κορδόνια εξασφαλίζουν σταθερή εφαρμογή.

Πόσο αεριζόμενο είναι το ACG Pegasus Trail για δραστήρια παιδιά;

Το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, για να βοηθάει τα πόδια να αναπνέουν. Ενισχύσαμε τα σημεία με τη μεγαλύτερη φθορά, ώστε το παπούτσι να αντέχει στις επαναλαμβανόμενες περιπέτειες σε εξωτερικούς χώρους.

Πότε πρέπει να αντικαταστήσει ένα παιδί το ACG Pegasus Trail;

Όταν η αντικραδασμική προστασία αρχίζει να χάνει την αντοχή της ή το πέλμα στην εξωτερική σόλα παρουσιάζει εμφανή σημάδια φθοράς, συνήθως είναι ώρα για ένα καινούργιο ζευγάρι που θα προσφέρει άνετη αίσθηση και σιγουριά σε κάθε βήμα στο μονοπάτι.

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