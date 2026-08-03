Παπούτσια για τρέξιμο Nike ACG Pegasus Trail για μεγάλα παιδιά

Προσθέσαμε περισσότερο αφρό ReactX για να αυξήσουμε την απορρόφηση των κραδασμών σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Η ανανεωμένη εξωτερική σόλα εξασφαλίζει βέλτιστο κράτημα σε βρεγμένα, ανώμαλα μονοπάτια και σε μικτές επιφάνειες.

Η ενδιάμεση σόλα από αφρό ReactX με αυξημένο ύψος παρέχει ανθεκτική αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης και αίσθηση σταθερότητας κάτω από το πέλμα. Εξασφαλίζει άνετη αίσθηση για τα παιδιά σε ανώμαλο έδαφος.

Το ACG Pegasus Trail είναι ιδανικό για παιδιά που λατρεύουν να εξερευνούν στη φύση. Έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε χωματόδρομους, σε διάφορες επιφάνειες και σε καθημερινές δραστηριότητες, με ανθεκτική κατασκευή, αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης και πρόσφυση κατάλληλη για μονοπάτια.

Πώς αποδίδει η εξωτερική σόλα του ACG Pegasus Trail σε βρεγμένο και ανώμαλο έδαφος; Η εξωτερική σόλα Nike Trail All Terrain Compound (ATC) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πρόσφυση σε βρεγμένα μονοπάτια και σε ανώμαλο, τραχύ έδαφος.

Πόσο ευέλικτο είναι το ACG Pegasus Trail για μονοπάτια, χρήση σε δρόμο και καθημερινές δραστηριότητες; Το ACG Pegasus Trail συνδυάζει αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης με ανθεκτική πρόσφυση και άνεση όλη μέρα, για να πηγαίνουν τα παιδιά όπου θέλουν.

Πόσο εύκολη είναι η εφαρμογή και η αφαίρεση του ACG Pegasus Trail για παιδιά; Μια θηλιά στη φτέρνα βοηθά τα παιδιά να φορέσουν εύκολα το ACG Pegasus Trail, ενώ τα κλασικά κορδόνια εξασφαλίζουν σταθερή εφαρμογή.

Πόσο αεριζόμενο είναι το ACG Pegasus Trail για δραστήρια παιδιά; Το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, για να βοηθάει τα πόδια να αναπνέουν. Ενισχύσαμε τα σημεία με τη μεγαλύτερη φθορά, ώστε το παπούτσι να αντέχει στις επαναλαμβανόμενες περιπέτειες σε εξωτερικούς χώρους.