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Παπούτσια για μεγάλα παιδιά από τη συλλογή Nike Air Max 95 x LEGO® - Μαύρο/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver

Συλλογή Nike Air Max 95 x LEGO®

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

149,99 €
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Συνεργαστήκαμε με τον όμιλο LEGO® για να δημιουργήσουμε αυτήν την εκπληκτική έκδοση του Air Max 95. "Μα αυτό μοιάζει με το κανονικό AM95", σωστά; Κι όμως! Το στοιχείο που μοιάζει με τις κλασικές κυματιστές φάσες είναι στην πραγματικότητα μια ψευδαίσθηση. Αλλά μην ανησυχείς, η διπλή αντικραδασμική προστασία με φυσαλίδες Air κάτω από το πέλμα είναι όντως εδώ για να σου προσφέρει την αναπήδηση που χρειάζεσαι για κάθε είδους παιχνίδι, ακόμα και για να κατακτήσεις όλο τον κόσμο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Στυλ: IO4801-002

Συλλογή Nike Air Max 95 x LEGO®

149,99 €

Συνεργαστήκαμε με τον όμιλο LEGO® για να δημιουργήσουμε αυτήν την εκπληκτική έκδοση του Air Max 95. "Μα αυτό μοιάζει με το κανονικό AM95", σωστά; Κι όμως! Το στοιχείο που μοιάζει με τις κλασικές κυματιστές φάσες είναι στην πραγματικότητα μια ψευδαίσθηση. Αλλά μην ανησυχείς, η διπλή αντικραδασμική προστασία με φυσαλίδες Air κάτω από το πέλμα είναι όντως εδώ για να σου προσφέρει την αναπήδηση που χρειάζεσαι για κάθε είδους παιχνίδι, ακόμα και για να κατακτήσεις όλο τον κόσμο.

Πλεονεκτήματα

  • Αντλώντας έμπνευση από την ανθρώπινη ανατομία, η αρχική σχεδίαση της φάσας στο στιλ του μοντέλου 95 είναι τυπωμένη για να δημιουργήσει μια οπτική ψευδαίσθηση σε στρώσεις!
  • Η ορατή μονάδα Max Air προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με εύκαμπτες αυλακώσεις δίνει ανθεκτική πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κλασικά κορδόνια
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Στυλ: IO4801-002

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (8)

4.6 αστέρια

  • Shoes

    AnneG668795809

    Yes they are lovely very on trend for my grandson ,

  • Love it

    DebraG730010332

    It is a beautiful I am going to purchase another color

  • TomaraS610624445

    Size fits perfectly. Style is cute and unique

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά από τη συλλογή Nike Air Max 95 x LEGO®

Συλλογή Nike Air Max 95 x LEGO®

149,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 8

Μεγάλο. Φιλόδοξο. Εντελώς… Air.

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι θα γινόταν αν κάποια σκανταλιάρικα LEGO® Minifigures αφήνονταν ελεύθερα σε ένα εργαστήριο Nike Air Max; Από τις διπλές μονάδες Air στη σόλα που αψηφούν τους νόμους της φυσικής έως το ζωγραφισμένο επάνω μέρος που είναι εμπνευσμένο από τα Minifigures, αυτό το ανανεωμένο Air Max 95 μας θυμίζει να σκεφτόμαστε πάντα αντισυμβατικά.

Ένα έργο τέχνης

Για να μπει μια παιχνιδιάρικη πινελιά LEGO, η σχεδίαση σε στρώσεις του 95 είναι ζωγραφισμένη, δημιουργώντας μια οπτική ψευδαίσθηση σε όλη την επιφάνεια.

Τα βλέπεις όλα διπλά

Οι δύο μονάδες Air στο μπροστινό μέρος και τη φτέρνα εξασφαλίζουν ότι υπάρχει αρκετή άνεση για να ανεβάσεις το παιχνίδι σου στο 110%. Ακριβώς όπως και η αρχική έκδοση του 95.

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