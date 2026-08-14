Παπούτσια για μεγάλα παιδιά από τη συλλογή Nike Air Max 95 x LEGO®

Συνεργαστήκαμε με τον όμιλο LEGO® για να δημιουργήσουμε αυτήν την εκπληκτική έκδοση του Air Max 95. "Μα αυτό μοιάζει με το κανονικό AM95", σωστά; Κι όμως! Το στοιχείο που μοιάζει με τις κλασικές κυματιστές φάσες είναι στην πραγματικότητα μια ψευδαίσθηση. Αλλά μην ανησυχείς, η διπλή αντικραδασμική προστασία με φυσαλίδες Air κάτω από το πέλμα είναι όντως εδώ για να σου προσφέρει την αναπήδηση που χρειάζεσαι για κάθε είδους παιχνίδι, ακόμα και για να κατακτήσεις όλο τον κόσμο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver

Στυλ: IO4801-002