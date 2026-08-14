Παπούτσια για μεγάλα παιδιά από τη συλλογή Nike Air Max 95 x LEGO®

Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Συνεργαστήκαμε με τον όμιλο LEGO® για να δημιουργήσουμε αυτήν την εκπληκτική έκδοση του Air Max 95. "Μα αυτό μοιάζει με το κανονικό AM95", σωστά; Κι όμως! Το στοιχείο που μοιάζει με τις κλασικές κυματιστές φάσες είναι στην πραγματικότητα μια ψευδαίσθηση. Αλλά μην ανησυχείς, η διπλή αντικραδασμική προστασία με φυσαλίδες Air κάτω από το πέλμα είναι όντως εδώ για να σου προσφέρει την αναπήδηση που χρειάζεσαι για κάθε είδους παιχνίδι, ακόμα και για να κατακτήσεις όλο τον κόσμο.
Συλλογή Nike Air Max 95 x LEGO®
Συνεργαστήκαμε με τον όμιλο LEGO® για να δημιουργήσουμε αυτήν την εκπληκτική έκδοση του Air Max 95. "Μα αυτό μοιάζει με το κανονικό AM95", σωστά; Κι όμως! Το στοιχείο που μοιάζει με τις κλασικές κυματιστές φάσες είναι στην πραγματικότητα μια ψευδαίσθηση. Αλλά μην ανησυχείς, η διπλή αντικραδασμική προστασία με φυσαλίδες Air κάτω από το πέλμα είναι όντως εδώ για να σου προσφέρει την αναπήδηση που χρειάζεσαι για κάθε είδους παιχνίδι, ακόμα και για να κατακτήσεις όλο τον κόσμο.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Love it
DebraG730010332
It is a beautiful I am going to purchase another color
TomaraS610624445
Size fits perfectly. Style is cute and unique
Συλλογή Nike Air Max 95 x LEGO®
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι θα γινόταν αν κάποια σκανταλιάρικα LEGO® Minifigures αφήνονταν ελεύθερα σε ένα εργαστήριο Nike Air Max; Από τις διπλές μονάδες Air στη σόλα που αψηφούν τους νόμους της φυσικής έως το ζωγραφισμένο επάνω μέρος που είναι εμπνευσμένο από τα Minifigures, αυτό το ανανεωμένο Air Max 95 μας θυμίζει να σκεφτόμαστε πάντα αντισυμβατικά.
Για να μπει μια παιχνιδιάρικη πινελιά LEGO, η σχεδίαση σε στρώσεις του 95 είναι ζωγραφισμένη, δημιουργώντας μια οπτική ψευδαίσθηση σε όλη την επιφάνεια.
Οι δύο μονάδες Air στο μπροστινό μέρος και τη φτέρνα εξασφαλίζουν ότι υπάρχει αρκετή άνεση για να ανεβάσεις το παιχνίδι σου στο 110%. Ακριβώς όπως και η αρχική έκδοση του 95.
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