Παπούτσια μπέιζμπολ με τάπες Nike Diamond Standout MCS

Nike Diamond Standout MCS

149,99 €

Βρες την πέμπτη ταχύτητά σου και πάτα γκάζι με τα Nike Diamond Standout. Το πιο γρήγορο παπούτσι μας με τάπες φέρνει την αναστάτωση στο γήπεδο χάρη στη μονάδα Air Zoom υψηλής απόκρισης στο μπροστινό μέρος και τη μινιμαλιστική σχεδίαση. Είναι ελαφρύ, τολμηρό και φτιαγμένο για να σε βοηθήσει να ξεκλειδώσεις ένα νέο επίπεδο ταχύτητας.

Πάτησε γκάζι

Η μεγάλη μονάδα Air Zoom στο μπροστινό μέρος παρέχει αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης για γρήγορη εκκίνηση.

Κίνηση χωρίς περιορισμούς

Μια ολοκαίνουργια διαχωρισμένη επιφάνεια προσφέρει ευελιξία και ελαφριά ταχύτητα για γρήγορες κινήσεις. Μια εξωτερική, μικρότερη επιφάνεια στο μέσο του πέλματος δημιουργεί σταθερότητα για τις πιο γρήγορες κινήσεις σε πολλές κατευθύνσεις.

Αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα

Η ενδιάμεση σόλα είναι φτιαγμένη από Cushlon, που προσφέρει άνεση σε όλη την επιφάνεια. Χαμηλώσαμε επίσης το ύψος της ενδιάμεσης σόλας, για μια πιο συνεκτική αίσθηση και πιο γρήγορο πρώτο βήμα.