Παπούτσια μπέιζμπολ με τάπες Nike Diamond Standout MCS

Nike Diamond Standout MCS
Παπούτσια μπέιζμπολ με τάπες
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Βρες την πέμπτη ταχύτητά σου και πάτα γκάζι με τα Nike Diamond Standout. Το πιο γρήγορο παπούτσι μας με τάπες φέρνει την αναστάτωση στο γήπεδο χάρη στη μονάδα Air Zoom υψηλής απόκρισης στο μπροστινό μέρος και τη μινιμαλιστική σχεδίαση. Είναι ελαφρύ, τολμηρό και φτιαγμένο για να σε βοηθήσει να ξεκλειδώσεις ένα νέο επίπεδο ταχύτητας.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: IQ9953-900
Nike Diamond Standout MCS
Βρες την πέμπτη ταχύτητά σου και πάτα γκάζι με τα Nike Diamond Standout. Το πιο γρήγορο παπούτσι μας με τάπες φέρνει την αναστάτωση στο γήπεδο χάρη στη μονάδα Air Zoom υψηλής απόκρισης στο μπροστινό μέρος και τη μινιμαλιστική σχεδίαση. Είναι ελαφρύ, τολμηρό και φτιαγμένο για να σε βοηθήσει να ξεκλειδώσεις ένα νέο επίπεδο ταχύτητας.
Πάτησε γκάζι
Η μεγάλη μονάδα Air Zoom στο μπροστινό μέρος παρέχει αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης για γρήγορη εκκίνηση.
Κίνηση χωρίς περιορισμούς
Μια ολοκαίνουργια διαχωρισμένη επιφάνεια προσφέρει ευελιξία και ελαφριά ταχύτητα για γρήγορες κινήσεις. Μια εξωτερική, μικρότερη επιφάνεια στο μέσο του πέλματος δημιουργεί σταθερότητα για τις πιο γρήγορες κινήσεις σε πολλές κατευθύνσεις.
Αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα
Η ενδιάμεση σόλα είναι φτιαγμένη από Cushlon, που προσφέρει άνεση σε όλη την επιφάνεια. Χαμηλώσαμε επίσης το ύψος της ενδιάμεσης σόλας, για μια πιο συνεκτική αίσθηση και πιο γρήγορο πρώτο βήμα.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Drag-On, που έχει εγκριθεί από τους παίκτες, παρέχει ανάλαφρη στήριξη για την τριβή των δαχτύλων.
- Κολάρο χαμηλού προφίλ
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: IQ9953-900
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Nike Diamond Standout MCS
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.