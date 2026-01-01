Παπούτσια μπέιζμπολ με τάπες Nike Diamond Showcase MTL

Nike Diamond Showcase MTL
Παπούτσια μπέιζμπολ με τάπες
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Απελευθέρωσε την εντυπωσιακή δύναμη που κρύβεις μέσα σου και μεταμόρφωσε τα λάθη που βρέθηκαν στον δρόμο σου με το Nike Diamond Showcase. Σταθερό χάρη σε μια επιφάνεια σε όλο το μήκος και ασφαλές με λάστιχο στο μέσο του πέλματος, είναι κατασκευασμένο για να βελτιστοποιεί τη δύναμή σου, εκεί που η καθαρή δύναμη είναι απαραίτητη για να ανατρέψεις το παιχνίδι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: IQ9960-900
Nike Diamond Showcase MTL
Απελευθέρωσε την εντυπωσιακή δύναμη που κρύβεις μέσα σου και μεταμόρφωσε τα λάθη που βρέθηκαν στον δρόμο σου με το Nike Diamond Showcase. Σταθερό χάρη σε μια επιφάνεια σε όλο το μήκος και ασφαλές με λάστιχο στο μέσο του πέλματος, είναι κατασκευασμένο για να βελτιστοποιεί τη δύναμή σου, εκεί που η καθαρή δύναμη είναι απαραίτητη για να ανατρέψεις το παιχνίδι.
Μεταφορά δύναμης
Το λάστιχο εφαρμογής στο μέσο του πέλματος εξασφαλίζει σταθερή και ασφαλή εφαρμογή στο πόδι, για να απολαμβάνεις τη βέλτιστη μεταφορά της δύναμης.
Δυναμικό χτύπημα
Η επιφάνεια σε όλο το μήκος προσφέρει βέλτιστη αντίσταση στη συστροφή με αίσθηση καλύτερης επαφής με το έδαφος. Η μειωμένη ελαστικότητα στα δάχτυλα των ποδιών συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της επαφής με το έδαφος.
Μαλακή ενδιάμεση σόλα
Η ενδιάμεση σόλα είναι φτιαγμένη από Cushlon, που προσφέρει άνεση σε όλη την επιφάνεια. Χαμηλώσαμε επίσης το ύψος της ενδιάμεσης σόλας, για ενισχυμένη αίσθηση επαφής με το έδαφος και βέλτιστη σταθερότητα.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Drag-On, που έχει εγκριθεί από τους παίκτες, παρέχει ανάλαφρη στήριξη για την τριβή των δαχτύλων.
- Ανθεκτικό διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος
- Ύψος κολάρου 5/8
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: IQ9960-900
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Nike Diamond Showcase MTL
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