Παντελόνι με ανοιχτό στρίφωμα από ύφασμα French Terry Nike Sportswear Club για μεγάλα παιδιά

Nike Sportswear Club
Παντελόνι με ανοιχτό στρίφωμα από ύφασμα French Terry για μεγάλα παιδιά
Τα αγαπημένα μας είδη από τη σειρά Club Fleece, με ίσιο μπατζάκι για κλασική γραμμή, είναι βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας που μπορείς να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό το ανάλαφρο φλις παντελόνι με λεία υφή στο εξωτερικό και χνουδωτή υφή στο εσωτερικό είναι ένας εύκολος τρόπος για να κάνεις τις κρύες μέρες λίγο πιο άνετες.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sanddrift
- Στυλ: IV5264-010
- Χώρα/περιοχή προέλευσης: Βιετνάμ
Nike Sportswear Club
Τα αγαπημένα μας είδη από τη σειρά Club Fleece, με ίσιο μπατζάκι για κλασική γραμμή, είναι βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας που μπορείς να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό το ανάλαφρο φλις παντελόνι με λεία υφή στο εξωτερικό και χνουδωτή υφή στο εσωτερικό είναι ένας εύκολος τρόπος για να κάνεις τις κρύες μέρες λίγο πιο άνετες.
Πλεονεκτήματα
- Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους είναι φυσικά αεριζόμενο με απαλή μπουκλέ ύφανση στο εσωτερικό.
- Το σχέδιο με ανοιχτό στρίφωμα πέφτει τέλεια πάνω από το αγαπημένο σου ζευγάρι sneaker.
- Τρεις τσέπες επιτρέπουν την ασφαλή αποθήκευση και την εύκολη πρόσβαση στα απαραίτητα αντικείμενα της καθημερινότητας.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Τσέπες: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sanddrift
- Στυλ: IV5264-010
- Χώρα/περιοχή προέλευσης: Βιετνάμ
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,52 m
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,30 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Sportswear Club