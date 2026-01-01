Παντελόνι με ανοιχτό στρίφωμα από ύφασμα French Terry Nike Sportswear Club για μεγάλα παιδιά

Τα αγαπημένα μας είδη από τη σειρά Club Fleece, με ίσιο μπατζάκι για κλασική γραμμή, είναι βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας που μπορείς να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό το ανάλαφρο φλις παντελόνι με λεία υφή στο εξωτερικό και χνουδωτή υφή στο εσωτερικό είναι ένας εύκολος τρόπος για να κάνεις τις κρύες μέρες λίγο πιο άνετες.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sanddrift

Στυλ: IV5264-010

Χώρα/περιοχή προέλευσης: Βιετνάμ