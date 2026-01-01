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Παντελόνι για μεγάλα παιδιά από τη συλλογή Nike x LEGO® - Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Συλλογή Nike x LEGO® Collection

Παντελόνι για μεγάλα παιδιά

79,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το άνετο υφαντό παντελόνι είναι ένα ευέλικτο κομμάτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως βάση για να κάνεις συνδυασμούς και διαθέτει εντυπωσιακές λεπτομέρειες LEGO®. Το ανάλαφρο, υδροαπωθητικό ύφασμά του προσφέρει προστασία από τον αέρα και τη βροχή, ώστε να μπορείς να γεμίζεις τις ημέρες σου με περιπέτειες, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IO3112-010

Συλλογή Nike x LEGO® Collection

79,99 €

Αυτό το άνετο υφαντό παντελόνι είναι ένα ευέλικτο κομμάτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως βάση για να κάνεις συνδυασμούς και διαθέτει εντυπωσιακές λεπτομέρειες LEGO®. Το ανάλαφρο, υδροαπωθητικό ύφασμά του προσφέρει προστασία από τον αέρα και τη βροχή, ώστε να μπορείς να γεμίζεις τις ημέρες σου με περιπέτειες, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Συλλογή Nike Football x LEGO

Παίξε χωρίς όρια με τη Nike και τον όμιλο LEGO. Οι πινελιές χρωμίου απογειώνουν την εμφάνιση.

Γρήγορη αποθήκευση

Τσέπες για τα χέρια για γρήγορη αποθήκευση των καθημερινών απαραίτητων αντικειμένων

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 100% νάιλον. Επένδυση ψηλά: 100% πολυέστερ. Επένδυση χαμηλά: 100% νάιλον.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IO3112-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
    • Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.

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    Παντελόνι για μεγάλα παιδιά από τη συλλογή Nike x LEGO®

    Συλλογή Nike x LEGO® Collection

    79,99 €

    Ολοκλήρωσε το look

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    Συλλογή Nike Football x LEGO®

    Παίξε με ένστικτο, με μια μεγάλη γκάμα από ξέφρενα σχέδια επηρεασμένα από τα τουβλάκια LEGO.

    Ανάδειξε το δυναμικό στιλ σου

    Κλασικά σχέδια με νέα διάσταση. Και πολλά τουβλάκια.

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