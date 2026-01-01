Παντελόνι για μεγάλα παιδιά από τη συλλογή Nike x LEGO®

Συλλογή Nike x LEGO® Collection

79,99 €

Αυτό το άνετο υφαντό παντελόνι είναι ένα ευέλικτο κομμάτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως βάση για να κάνεις συνδυασμούς και διαθέτει εντυπωσιακές λεπτομέρειες LEGO®. Το ανάλαφρο, υδροαπωθητικό ύφασμά του προσφέρει προστασία από τον αέρα και τη βροχή, ώστε να μπορείς να γεμίζεις τις ημέρες σου με περιπέτειες, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Συλλογή Nike Football x LEGO Παίξε χωρίς όρια με τη Nike και τον όμιλο LEGO. Οι πινελιές χρωμίου απογειώνουν την εμφάνιση. Γρήγορη αποθήκευση Τσέπες για τα χέρια για γρήγορη αποθήκευση των καθημερινών απαραίτητων αντικειμένων