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Παιδικές επικαλαμίδες ποδοσφαίρου Nike Charge - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Nike Charge

Παιδικές επικαλαμίδες ποδοσφαίρου

24,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Λευκό/Μαύρο/Μαύρο
Orange Pulse/Μαύρο/Royal Pulse

Το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό, αλλά και ασφαλές. Η σχεδίαση έχει σκληρό περίβλημα για κάλυψη χαμηλού προφίλ και επένδυση από αφρό για άνεση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: DX4610-010

Nike Charge

24,99 €

Το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό, αλλά και ασφαλές. Η σχεδίαση έχει σκληρό περίβλημα για κάλυψη χαμηλού προφίλ και επένδυση από αφρό για άνεση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 43% πολυπροπυλένιο (PP)/33% συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου (EVA)/17% πολυέστερ/7% καουτσούκ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: DX4610-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (8)

4.6 αστέρια

  • Top

    Melanie524093458

    Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich

  • Rowe84

    Perfect for younger kids, good protection and comfort?

  • Top, gerne wieder

    Alenacd3fb28f510240de9d46338624afe0e8

    Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.

Παιδικές επικαλαμίδες ποδοσφαίρου Nike Charge

Nike Charge

24,99 €

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