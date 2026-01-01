Παγούρι νερού με καπάκι ασφάλισης Nike Refuel (946 ml)

Κράτησε την ενυδάτωσή σου σε υψηλά επίπεδα. Το παγούρι έχει πρακτική σχεδίαση που επιτρέπει τη γρήγορη ροή του νερού για ευκολότερη κατανάλωση. Το καπάκι με εύκολο άνοιγμα ασφαλίζει εύκολα στη θέση του και διαθέτει βαλβίδα με προστασία από τις διαρροές.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IR8566-069