Παγούρι νερού με καπάκι ασφάλισης Nike Refuel (946 ml)

Nike Refuel
Παγούρι νερού με καπάκι ασφάλισης (946 ml)
Κράτησε την ενυδάτωσή σου σε υψηλά επίπεδα. Το παγούρι έχει πρακτική σχεδίαση που επιτρέπει τη γρήγορη ροή του νερού για ευκολότερη κατανάλωση. Το καπάκι με εύκολο άνοιγμα ασφαλίζει εύκολα στη θέση του και διαθέτει βαλβίδα με προστασία από τις διαρροές.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IR8566-069
Nike Refuel
Κράτησε την ενυδάτωσή σου σε υψηλά επίπεδα. Το παγούρι έχει πρακτική σχεδίαση που επιτρέπει τη γρήγορη ροή του νερού για ευκολότερη κατανάλωση. Το καπάκι με εύκολο άνοιγμα ασφαλίζει εύκολα στη θέση του και διαθέτει βαλβίδα με προστασία από τις διαρροές.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 63,23% πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας / 18,71% πολυπροπυλένιο / 9,94% θερμοπλαστικό ελαστομερές / 6,05% ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο / 1,21% σιλικόνη / 0,86% ανοξείδωτο ατσάλι
- Αναδιπλούμενη λαβή
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IR8566-069
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike Refuel.
Nike Refuel