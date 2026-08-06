Ολόσωμο μαγιό με χιαστί πλάτη Nike Swim για μεγάλα κορίτσια

Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Απόκτησε το μαγιό crossback με πλήρη επένδυση που δουλεύει τόσο σκληρά όσο κι εσύ. Η πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος σημαίνει ότι αυτό το μαγιό παραμένει στη θέση του, ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς στην ταχύτητά σου. Μην διστάζεις, κάνε τον γύρο του θριάμβου.
Nike Swim
Απόκτησε το μαγιό crossback με πλήρη επένδυση που δουλεύει τόσο σκληρά όσο κι εσύ. Η πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος σημαίνει ότι αυτό το μαγιό παραμένει στη θέση του, ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς στην ταχύτητά σου. Μην διστάζεις, κάνε τον γύρο του θριάμβου.
Πλήρης επένδυση για καλύτερη εφαρμογή, άνεση και ασφάλεια.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Nike Swim