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Ολόσωμο μαγιό με χιαστί πλάτη Nike Swim για μεγάλα κορίτσια - Μαύρο/Λευκό

Nike Swim

Ολόσωμο μαγιό με χιαστί πλάτη για μεγάλα κορίτσια

34,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Απόκτησε το μαγιό crossback με πλήρη επένδυση που δουλεύει τόσο σκληρά όσο κι εσύ. Η πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος σημαίνει ότι αυτό το μαγιό παραμένει στη θέση του, ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς στην ταχύτητά σου. Μην διστάζεις, κάνε τον γύρο του θριάμβου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IV5156-010

Nike Swim

34,99 €

Απόκτησε το μαγιό crossback με πλήρη επένδυση που δουλεύει τόσο σκληρά όσο κι εσύ. Η πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος σημαίνει ότι αυτό το μαγιό παραμένει στη θέση του, ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς στην ταχύτητά σου. Μην διστάζεις, κάνε τον γύρο του θριάμβου.

Πλεονεκτήματα

Πλήρης επένδυση για καλύτερη εφαρμογή, άνεση και ασφάλεια.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ανάγλυφο Swoosh
  • Πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος
  • Σώμα: 80% νάιλον / 20% σπάντεξ (ανθεκτικό στο χλώριο). Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
  • ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΧΩΡΙΣΤΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ. ΚΡΕΜΑΣΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ. ΜΗΝ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΝΕΙΣ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IV5156-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,52 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Silke654153246

    Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität

Ολόσωμο μαγιό με χιαστί πλάτη Nike Swim για μεγάλα κορίτσια

Nike Swim

34,99 €

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