Ολόσωμο μαγιό με χιαστί πλάτη Nike Swim για μεγάλα κορίτσια

Nike Swim

34,99 €

Απόκτησε το μαγιό crossback με πλήρη επένδυση που δουλεύει τόσο σκληρά όσο κι εσύ. Η πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος σημαίνει ότι αυτό το μαγιό παραμένει στη θέση του, ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς στην ταχύτητά σου. Μην διστάζεις, κάνε τον γύρο του θριάμβου.

Πλεονεκτήματα Πλήρης επένδυση για καλύτερη εφαρμογή, άνεση και ασφάλεια.