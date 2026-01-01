Ολόσωμο μαγιό με κυματιστή υφή και κορδόνια Nike Swim για μεγάλα κορίτσια

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swim
Ολόσωμο μαγιό με κορδόνια και κυματιστή υφή για μεγάλα κορίτσια
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με τουλάχιστον 75% ανακυκλωμένες ίνες
Το κλασικό στιλ αποκτά μοντέρνα διάθεση σε αυτό το διαχρονικό μαγιό με κυματιστή υφή. Με πλήρη επένδυση και κάλυψη στο κάτω μέρος, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και στιλ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Glow/Pink Glow
- Στυλ: IQ7787-649
Nike Swim
Το κλασικό στιλ αποκτά μοντέρνα διάθεση σε αυτό το διαχρονικό μαγιό με κυματιστή υφή. Με πλήρη επένδυση και κάλυψη στο κάτω μέρος, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και στιλ.
Πλεονεκτήματα
Πλήρης επένδυση για καλύτερη εφαρμογή, άνεση και ασφάλεια.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ανάγλυφο Swoosh
- Πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος
- Σώμα: 52% ανακυκλωμένο πολυέστερ / 41% ανακυκλωμένο νάιλον / 7% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης: 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ
- ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ. ΚΡΕΜΑΣΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ. ΜΗΝ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΝΕΙΣ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Glow/Pink Glow
- Στυλ: IQ7787-649
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,55 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike Swim