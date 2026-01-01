Ολόσωμο μαγιό με κυματιστή υφή και κορδόνια Nike Swim για μεγάλα κορίτσια

Nike Swim

47,99 €

Το κλασικό στιλ αποκτά μοντέρνα διάθεση σε αυτό το διαχρονικό μαγιό με κυματιστή υφή. Με πλήρη επένδυση και κάλυψη στο κάτω μέρος, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και στιλ.

Πλεονεκτήματα Πλήρης επένδυση για καλύτερη εφαρμογή, άνεση και ασφάλεια.