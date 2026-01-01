Ολόσωμη φόρμα Nike Essentials Hooded Coverall για βρέφη

Nike Essentials Hooded Coverall

27,99 €

Οι λιλιπούτειοι αθλητές μπορούν να απολαμβάνουν την υπέροχη άνεση που χαρίζει αυτή η ολόσωμη φόρμα, καθώς είναι φτιαγμένη από μαλακό French Terry ύφασμα που χαρίζει απαλή αίσθηση στο ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Το κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος διευκολύνει το άλλαγμα και την εφαρμογή. Επιπλέον, η κουκούλα εξασφαλίζει πρόσθετη προαιρετική κάλυψη και εξαιρετικά άνετη αίσθηση.

Πλεονεκτήματα Κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος για εύκολο άλλαγμα, συνδυασμό με άλλα ρούχα και εφαρμογή.