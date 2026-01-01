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Ολόσωμη φόρμα Nike Essentials Hooded Coverall για βρέφη - Pale Ivory

Nike Essentials Hooded Coverall

Ολόσωμη φόρμα για βρέφη

27,99 €
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Οι λιλιπούτειοι αθλητές μπορούν να απολαμβάνουν την υπέροχη άνεση που χαρίζει αυτή η ολόσωμη φόρμα, καθώς είναι φτιαγμένη από μαλακό French Terry ύφασμα που χαρίζει απαλή αίσθηση στο ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Το κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος διευκολύνει το άλλαγμα και την εφαρμογή. Επιπλέον, η κουκούλα εξασφαλίζει πρόσθετη προαιρετική κάλυψη και εξαιρετικά άνετη αίσθηση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pale Ivory
  • Στυλ: FV4455-110

Nike Essentials Hooded Coverall

27,99 €

Οι λιλιπούτειοι αθλητές μπορούν να απολαμβάνουν την υπέροχη άνεση που χαρίζει αυτή η ολόσωμη φόρμα, καθώς είναι φτιαγμένη από μαλακό French Terry ύφασμα που χαρίζει απαλή αίσθηση στο ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Το κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος διευκολύνει το άλλαγμα και την εφαρμογή. Επιπλέον, η κουκούλα εξασφαλίζει πρόσθετη προαιρετική κάλυψη και εξαιρετικά άνετη αίσθηση.

Πλεονεκτήματα

Κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος για εύκολο άλλαγμα, συνδυασμό με άλλα ρούχα και εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pale Ivory
  • Στυλ: FV4455-110

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ολόσωμη φόρμα Nike Essentials Hooded Coverall για βρέφη

    Nike Essentials Hooded Coverall

    27,99 €

    Ολοκλήρωσε το look