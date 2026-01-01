Ολόσωμη φόρμα Nike Essentials Hooded Coverall για βρέφη

Nike Essentials Hooded Coverall
Ολόσωμη φόρμα για βρέφη
Οι λιλιπούτειοι αθλητές μπορούν να απολαμβάνουν την υπέροχη άνεση που χαρίζει αυτή η ολόσωμη φόρμα, καθώς είναι φτιαγμένη από μαλακό French Terry ύφασμα που χαρίζει απαλή αίσθηση στο ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Το κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος διευκολύνει το άλλαγμα και την εφαρμογή. Επιπλέον, η κουκούλα εξασφαλίζει πρόσθετη προαιρετική κάλυψη και εξαιρετικά άνετη αίσθηση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pale Ivory
- Στυλ: FV4455-110
Nike Essentials Hooded Coverall
Οι λιλιπούτειοι αθλητές μπορούν να απολαμβάνουν την υπέροχη άνεση που χαρίζει αυτή η ολόσωμη φόρμα, καθώς είναι φτιαγμένη από μαλακό French Terry ύφασμα που χαρίζει απαλή αίσθηση στο ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Το κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος διευκολύνει το άλλαγμα και την εφαρμογή. Επιπλέον, η κουκούλα εξασφαλίζει πρόσθετη προαιρετική κάλυψη και εξαιρετικά άνετη αίσθηση.
Πλεονεκτήματα
Κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος για εύκολο άλλαγμα, συνδυασμό με άλλα ρούχα και εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pale Ivory
- Στυλ: FV4455-110
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike Essentials Hooded Coverall.
Nike Essentials Hooded Coverall