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Ολόσωμη φόρμα με κουκούλα Nike Baby Essentials για βρέφη - Pink Foam

Nike Baby Essentials

Ολόσωμη φόρμα με κουκούλα για βρέφη

27,99 €
Pink Foam
Ivory Heather
Cobalt Bliss
Mica Green
Hemp
Midnight Navy
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Χάρισε ζεστασιά και άνεση στους λιλιπούτειους αθλητές με αυτή την ολόσωμη φόρμα. Είναι φτιαγμένη από απαλό French Terry ύφασμα για το ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Η κουκούλα παρέχει προαιρετική προστασία από το κρύο, ενώ το κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος διευκολύνει το άλλαγμα, την εφαρμογή ή τους συνδυασμούς πάνω από ολόσωμο κορμάκι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Foam
  • Στυλ: FQ1520-663

Nike Baby Essentials

27,99 €

Χάρισε ζεστασιά και άνεση στους λιλιπούτειους αθλητές με αυτή την ολόσωμη φόρμα. Είναι φτιαγμένη από απαλό French Terry ύφασμα για το ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Η κουκούλα παρέχει προαιρετική προστασία από το κρύο, ενώ το κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος διευκολύνει το άλλαγμα, την εφαρμογή ή τους συνδυασμούς πάνω από ολόσωμο κορμάκι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Foam
  • Στυλ: FQ1520-663

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ολόσωμη φόρμα με κουκούλα Nike Baby Essentials για βρέφη

    Nike Baby Essentials

    27,99 €

    Ολοκλήρωσε το look