Ολόσωμη φόρμα με κουκούλα Nike Baby Essentials για βρέφη

Χάρισε ζεστασιά και άνεση στους λιλιπούτειους αθλητές με αυτή την ολόσωμη φόρμα. Είναι φτιαγμένη από απαλό French Terry ύφασμα για το ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Η κουκούλα παρέχει προαιρετική προστασία από το κρύο, ενώ το κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος διευκολύνει το άλλαγμα, την εφαρμογή ή τους συνδυασμούς πάνω από ολόσωμο κορμάκι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Foam

Στυλ: FQ1520-663