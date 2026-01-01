Ολόσωμη φόρμα με κουκούλα Nike Baby Essentials για βρέφη

Nike Baby Essentials
Ολόσωμη φόρμα με κουκούλα για βρέφη
Χάρισε ζεστασιά και άνεση στους λιλιπούτειους αθλητές με αυτή την ολόσωμη φόρμα. Είναι φτιαγμένη από απαλό French Terry ύφασμα για το ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Η κουκούλα παρέχει προαιρετική προστασία από το κρύο, ενώ το κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος διευκολύνει το άλλαγμα, την εφαρμογή ή τους συνδυασμούς πάνω από tank top.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Foam
- Στυλ: FQ1522-663
Nike Baby Essentials
Χάρισε ζεστασιά και άνεση στους λιλιπούτειους αθλητές με αυτή την ολόσωμη φόρμα. Είναι φτιαγμένη από απαλό French Terry ύφασμα για το ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Η κουκούλα παρέχει προαιρετική προστασία από το κρύο, ενώ το κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος διευκολύνει το άλλαγμα, την εφαρμογή ή τους συνδυασμούς πάνω από tank top.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Foam
- Στυλ: FQ1522-663
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Baby Essentials