Μποξεράκι Nike Dri-FIT Solid για μεγάλα παιδιά (συσκευασία τριών τεμαχίων)

Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων. Είναι φτιαγμένο από πολυέστερ με ελαστική πλέξη, το οποίο έχει ενισχυθεί με τεχνολογία Dri-FIT για να απομακρύνει την υγρασία και να προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση σε όλες τις δραστηριότητες της ημέρας. Η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή, ενώ ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: FB0407-011