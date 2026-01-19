Μποξεράκι Nike Dri-FIT Solid για μεγάλα παιδιά (συσκευασία τριών τεμαχίων)

Super !
Grzegorz882839540
Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.
Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων. Είναι φτιαγμένο από πολυέστερ με ελαστική πλέξη, το οποίο έχει ενισχυθεί με τεχνολογία Dri-FIT για να απομακρύνει την υγρασία και να προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση σε όλες τις δραστηριότητες της ημέρας. Η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή, ενώ ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.
Nike
Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων. Είναι φτιαγμένο από πολυέστερ με ελαστική πλέξη, το οποίο έχει ενισχυθεί με τεχνολογία Dri-FIT για να απομακρύνει την υγρασία και να προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση σε όλες τις δραστηριότητες της ημέρας. Η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή, ενώ ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Super !
Grzegorz882839540
Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.
Nike