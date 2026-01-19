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Μποξεράκι Nike Dri-FIT Solid για μεγάλα παιδιά (συσκευασία τριών τεμαχίων) - Μαύρο

Nike

Μποξεράκι σλιπ Dri-FIT Solid για μεγάλα παιδιά (συσκευασία τριών τεμαχίων)

27,99 €
Μαύρο
Game Royal
University Red
Μαύρο/Dark Grey
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Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων. Είναι φτιαγμένο από πολυέστερ με ελαστική πλέξη, το οποίο έχει ενισχυθεί με τεχνολογία Dri-FIT για να απομακρύνει την υγρασία και να προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση σε όλες τις δραστηριότητες της ημέρας. Η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή, ενώ ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: FB0407-011

Nike

27,99 €

Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων. Είναι φτιαγμένο από πολυέστερ με ελαστική πλέξη, το οποίο έχει ενισχυθεί με τεχνολογία Dri-FIT για να απομακρύνει την υγρασία και να προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση σε όλες τις δραστηριότητες της ημέρας. Η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή, ενώ ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Συσκευασία που περιλαμβάνει τρία μποξεράκια
  • 92% ανακυκλωμένο πολυέστερ / 8% ελαστάν
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: FB0407-011

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Super !

    Grzegorz882839540

    Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.

Μποξεράκι Nike Dri-FIT Solid για μεγάλα παιδιά (συσκευασία τριών τεμαχίων)

Nike

27,99 €

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