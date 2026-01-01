Μπλούζα Nike Air με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους για μεγάλα παιδιά

Μια κλασική μπλούζα με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους που αποτυπώνει το κλασικό DNA της Nike. Το μανίκι έχει ρίγες σε χρώμα που δημιουργεί αντίθεση και φτάνουν μέχρι το επάνω μέρος του γιακά, για μια τολμηρή πινελιά, ενώ η φαρδιά γραμμή στο σώμα προσφέρει αμέτρητες επιλογές για συνδυασμούς με άλλα ρούχα. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά άνετο. Φυσικά!

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Volt

Στυλ: IO1872-010