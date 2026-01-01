Μπλούζα Nike Air με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους για μεγάλα παιδιά

Nike Air
Μπλούζα με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους για μεγάλα παιδιά
Μια κλασική μπλούζα με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους που αποτυπώνει το κλασικό DNA της Nike. Το μανίκι έχει ρίγες σε χρώμα που δημιουργεί αντίθεση και φτάνουν μέχρι το επάνω μέρος του γιακά, για μια τολμηρή πινελιά, ενώ η φαρδιά γραμμή στο σώμα προσφέρει αμέτρητες επιλογές για συνδυασμούς με άλλα ρούχα. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά άνετο. Φυσικά!
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Volt
- Στυλ: IO1872-010
Nike Air
Μια κλασική μπλούζα με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους που αποτυπώνει το κλασικό DNA της Nike. Το μανίκι έχει ρίγες σε χρώμα που δημιουργεί αντίθεση και φτάνουν μέχρι το επάνω μέρος του γιακά, για μια τολμηρή πινελιά, ενώ η φαρδιά γραμμή στο σώμα προσφέρει αμέτρητες επιλογές για συνδυασμούς με άλλα ρούχα. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά άνετο. Φυσικά!
Πλεονεκτήματα
- Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή θυμίζει την αγαπημένη σου ζεστή κουβέρτα. Χάρη στην ελαφρώς δομημένη εφαρμογή, αυτό το εξαιρετικά απαλό και άνετο κομμάτι είναι η ιδανική επιλογή για χρήση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.
- Η τσέπη τύπου καγκουρό επιτρέπει την ασφαλή και πρακτική αποθήκευση καθημερινών απαραίτητων αντικειμένων.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Τσέπες με φερμουάρ
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 98% βαμβάκι / 2% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Volt
- Στυλ: IO1872-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,30 m
- Το αγόρι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,37 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Air