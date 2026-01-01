Μπλούζα μπάσκετ Dri-FIT με κουκούλα Nike για μεγάλα παιδιά

Nike
Μπλούζα μπάσκετ Dri-FIT με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Αυτή η εξαιρετικά απαλή μπλούζα με κουκούλα είναι ιδανική για το γήπεδο ή τον καναπέ και αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου, όταν θέλεις λίγη περισσότερη άνεση. Οι ριχτοί ώμοι και η ευρύχωρη γραμμή στο σώμα προσφέρουν χαλαρό στιλ για εύκολους συνδυασμούς με άλλα ρούχα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO8739-010
Nike
Αυτή η εξαιρετικά απαλή μπλούζα με κουκούλα είναι ιδανική για το γήπεδο ή τον καναπέ και αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου, όταν θέλεις λίγη περισσότερη άνεση. Οι ριχτοί ώμοι και η ευρύχωρη γραμμή στο σώμα προσφέρουν χαλαρό στιλ για εύκολους συνδυασμούς με άλλα ρούχα.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Ανάλαφρο φλις με λεία υφή στο εξωτερικό και χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, σε ένα ευκολοφόρετο κομμάτι που συνδυάζεται εύκολα με άλλα ρούχα όταν θέλεις λίγη περισσότερη ζεστασιά.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 97% βαμβάκι / 3% σπάντεξ. Διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO8739-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,38 m
- Φαρδιά εφαρμογή: χαλαρή, ευρύχωρη σχεδίαση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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