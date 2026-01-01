Μπλούζα μπάσκετ Dri-FIT με κουκούλα Nike για μεγάλα παιδιά

Αυτή η εξαιρετικά απαλή μπλούζα με κουκούλα είναι ιδανική για το γήπεδο ή τον καναπέ και αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου, όταν θέλεις λίγη περισσότερη άνεση. Οι ριχτοί ώμοι και η ευρύχωρη γραμμή στο σώμα προσφέρουν χαλαρό στιλ για εύκολους συνδυασμούς με άλλα ρούχα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IO8739-010