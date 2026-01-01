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Μπλούζα μπάσκετ Dri-FIT με κουκούλα Nike για μεγάλα παιδιά - Μαύρο/Λευκό

Nike

Μπλούζα μπάσκετ Dri-FIT με κουκούλα για μεγάλα παιδιά

54,99 €
Μαύρο/Λευκό
Bright Spruce/Safety Orange
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτή η εξαιρετικά απαλή μπλούζα με κουκούλα είναι ιδανική για το γήπεδο ή τον καναπέ και αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου, όταν θέλεις λίγη περισσότερη άνεση. Οι ριχτοί ώμοι και η ευρύχωρη γραμμή στο σώμα προσφέρουν χαλαρό στιλ για εύκολους συνδυασμούς με άλλα ρούχα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO8739-010

Nike

54,99 €

Αυτή η εξαιρετικά απαλή μπλούζα με κουκούλα είναι ιδανική για το γήπεδο ή τον καναπέ και αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου, όταν θέλεις λίγη περισσότερη άνεση. Οι ριχτοί ώμοι και η ευρύχωρη γραμμή στο σώμα προσφέρουν χαλαρό στιλ για εύκολους συνδυασμούς με άλλα ρούχα.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Ανάλαφρο φλις με λεία υφή στο εξωτερικό και χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, σε ένα ευκολοφόρετο κομμάτι που συνδυάζεται εύκολα με άλλα ρούχα όταν θέλεις λίγη περισσότερη ζεστασιά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 97% βαμβάκι / 3% σπάντεξ. Διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO8739-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,38 m
    • Φαρδιά εφαρμογή: χαλαρή, ευρύχωρη σχεδίαση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Μπλούζα μπάσκετ Dri-FIT με κουκούλα Nike για μεγάλα παιδιά

    Nike

    54,99 €

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