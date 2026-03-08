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Μπλούζα με λαιμόκοψη crew ACG Wolf Lichen - Μαύρο/Anthracite/Cool Grey/Summit White

Ανακυκλωμένα υλικά

ACG Wolf Lichen

Μπλούζα με λαιμόκοψη crew

149,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Θέλεις ανάλαφρη αίσθηση ζεστασιάς; Μην ψάχνεις άλλο. Αυτό το ευέλικτο ενδιάμεσο ρούχο έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει πάνω από μια βάση ένδυσης ή κάτω από ένα τζάκετ. Το Polartec® είναι ένα εξαιρετικά απαλό ύφασμα που διατηρεί τη φυσική θερμότητα του σώματος, ενώ παράλληλα αφήνει την υγρασία να εξατμιστεί, για να έχεις στεγνή αίσθηση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Cool Grey/Summit White
  • Στυλ: IH1445-010

ACG Wolf Lichen

149,99 €

Θέλεις ανάλαφρη αίσθηση ζεστασιάς; Μην ψάχνεις άλλο. Αυτό το ευέλικτο ενδιάμεσο ρούχο έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει πάνω από μια βάση ένδυσης ή κάτω από ένα τζάκετ. Το Polartec® είναι ένα εξαιρετικά απαλό ύφασμα που διατηρεί τη φυσική θερμότητα του σώματος, ενώ παράλληλα αφήνει την υγρασία να εξατμιστεί, για να έχεις στεγνή αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Ριχτή γραμμή
  • Κεντημένα λογότυπα Nike ACG, Polartec® και Nike Swoosh
  • Υποδοχές για τους αντίχειρες
  • Ελαστική ύφανση στο τελείωμα και στις μανσέτες
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Cool Grey/Summit White
  • Στυλ: IH1445-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Το ψηλό και μεγαλόσωμο μοντέλο φοράει μέγεθος 2XL και έχει ύψος 1,92 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (2)

4.5 αστέρια

  • ACG

    christiang775209896

    This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors

  • First Impressions

    Zixi375743726

    Just got it today, they definitely weren’t lying about lightweight. First impressions it’s very comfortable and surprisingly warm for how lightweight it is. Aesthetically it is beautiful also. Comes with an acg branded washbag to protect it which is a nice touch. Excited to see how it performs over time. Only 4/5 as I haven’t tested it outdoors yet

Μπλούζα με λαιμόκοψη crew ACG Wolf Lichen

ACG Wolf Lichen

149,99 €

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