Μπλούζα με λαιμόκοψη crew ACG Wolf Lichen

ACG
christiang775209896
This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Θέλεις ανάλαφρη αίσθηση ζεστασιάς; Μην ψάχνεις άλλο. Αυτό το ευέλικτο ενδιάμεσο ρούχο έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει πάνω από μια βάση ένδυσης ή κάτω από ένα τζάκετ. Το Polartec® είναι ένα εξαιρετικά απαλό ύφασμα που διατηρεί τη φυσική θερμότητα του σώματος, ενώ παράλληλα αφήνει την υγρασία να εξατμιστεί, για να έχεις στεγνή αίσθηση.
ACG Wolf Lichen
Θέλεις ανάλαφρη αίσθηση ζεστασιάς; Μην ψάχνεις άλλο. Αυτό το ευέλικτο ενδιάμεσο ρούχο έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει πάνω από μια βάση ένδυσης ή κάτω από ένα τζάκετ. Το Polartec® είναι ένα εξαιρετικά απαλό ύφασμα που διατηρεί τη φυσική θερμότητα του σώματος, ενώ παράλληλα αφήνει την υγρασία να εξατμιστεί, για να έχεις στεγνή αίσθηση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
ACG
christiang775209896
This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors
First Impressions
Zixi375743726
Just got it today, they definitely weren’t lying about lightweight. First impressions it’s very comfortable and surprisingly warm for how lightweight it is. Aesthetically it is beautiful also. Comes with an acg branded washbag to protect it which is a nice touch. Excited to see how it performs over time. Only 4/5 as I haven’t tested it outdoors yet
ACG Wolf Lichen