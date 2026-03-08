Μπλούζα με λαιμόκοψη crew ACG Wolf Lichen

Θέλεις ανάλαφρη αίσθηση ζεστασιάς; Μην ψάχνεις άλλο. Αυτό το ευέλικτο ενδιάμεσο ρούχο έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει πάνω από μια βάση ένδυσης ή κάτω από ένα τζάκετ. Το Polartec® είναι ένα εξαιρετικά απαλό ύφασμα που διατηρεί τη φυσική θερμότητα του σώματος, ενώ παράλληλα αφήνει την υγρασία να εξατμιστεί, για να έχεις στεγνή αίσθηση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Cool Grey/Summit White

Στυλ: IH1445-010