Μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος από ύφασμα French Terry Nike Club Fleece για μεγάλα παιδιά

Nike Club Fleece
Μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος από ύφασμα French Terry για μεγάλα παιδιά
Κινήσου με τον δικό σου ρυθμό και παίξε σύμφωνα με τους δικούς σου κανόνες, αψηφώντας τον καιρό! Είναι η ιδανική επιλογή όταν χρειάζεσαι κάτι λιγότερο ζεστό από τα είδη φλις με χνουδωτή υφή. Το ύφασμα French Terry έχει απαλή υφή που προσφέρει ανάλαφρη άνεση, ακριβώς όπως και το κλασικό σου φούτερ. Κλείσε το φερμουάρ και βγες έξω.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: FD3017-010
Nike Club Fleece
Κινήσου με τον δικό σου ρυθμό και παίξε σύμφωνα με τους δικούς σου κανόνες, αψηφώντας τον καιρό! Είναι η ιδανική επιλογή όταν χρειάζεσαι κάτι λιγότερο ζεστό από τα είδη φλις με χνουδωτή υφή. Το ύφασμα French Terry έχει απαλή υφή που προσφέρει ανάλαφρη άνεση, ακριβώς όπως και το κλασικό σου φούτερ. Κλείσε το φερμουάρ και βγες έξω.
Πλεονεκτήματα
- Εξελίξαμε το εύρος μεγεθών μας για να εστιάσουμε στην εφαρμογή και όχι στο φύλο, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε κάθε παιδί να παίξει με τον δικό του τρόπο.
- Αποθήκευσε όλα τα σνακ και τους θησαυρούς σου στις μπροστινές τσέπες.
- Η ύφανση ριμπ στις μανσέτες και στο τελείωμα προσφέρει σταθερή εφαρμογή της μπλούζας με κουκούλα κατά την κίνηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Ύφανση ριμπ: 97% βαμβάκι / 3% σπάντεξ.
- Κεντημένο λογότυπο Futura
- Ύφανση ριμπ στις μανσέτες και στο τελείωμα
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: FD3017-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,32 m
- Το αγόρι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,37 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club Fleece