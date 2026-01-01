Μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος από ύφασμα French Terry Nike Club Fleece για μεγάλα παιδιά

Κινήσου με τον δικό σου ρυθμό και παίξε σύμφωνα με τους δικούς σου κανόνες, αψηφώντας τον καιρό! Είναι η ιδανική επιλογή όταν χρειάζεσαι κάτι λιγότερο ζεστό από τα είδη φλις με χνουδωτή υφή. Το ύφασμα French Terry έχει απαλή υφή που προσφέρει ανάλαφρη άνεση, ακριβώς όπως και το κλασικό σου φούτερ. Κλείσε το φερμουάρ και βγες έξω.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: FD3017-010