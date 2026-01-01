Μπάλα Nike Skills Αγγλία 2026/27

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Αγγλία 2026/27
Μπάλα Nike Skills
19,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Όταν θέλεις να τελειοποιήσεις τις κινήσεις των ποδιών σου, το μικρότερο μέγεθος αυτής της μπάλας είναι ιδανικό για να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου και να αποκτήσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον χειρισμό της.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Obsidian
- Στυλ: IQ7542-100
Αγγλία 2026/27
19,99 €
Όταν θέλεις να τελειοποιήσεις τις κινήσεις των ποδιών σου, το μικρότερο μέγεθος αυτής της μπάλας είναι ιδανικό για να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου και να αποκτήσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον χειρισμό της.
Πλεονεκτήματα
Η μπάλα μεγέθους 1 είναι ιδανική για παίκτες όλων των ηλικιών που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στο γήπεδο.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Το ανάγλυφο περίβλημα είναι ραμμένο με μηχανή για καλύτερη διατήρηση του σχήματος, αίσθηση και ανθεκτικότητα, ενώ ο αεροθάλαμος από καουτσούκ συμβάλλει στη διατήρηση της πίεσης του αέρα και του σχήματος.
- 62% πολυέστερ / 28% νάιλον / 5% καουτσούκ / 5% ελαστάν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Obsidian
- Στυλ: IQ7542-100
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Αγγλία 2026/27
19,99 €