Μπάλα Nike Skills Αγγλία 2026/27

Αγγλία 2026/27

19,99 €

Όταν θέλεις να τελειοποιήσεις τις κινήσεις των ποδιών σου, το μικρότερο μέγεθος αυτής της μπάλας είναι ιδανικό για να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου και να αποκτήσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον χειρισμό της.

Πλεονεκτήματα Η μπάλα μεγέθους 1 είναι ιδανική για παίκτες όλων των ηλικιών που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στο γήπεδο.