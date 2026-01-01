Μπάλα Nike Pitch Κροατία 2026/27

Μπάλα Pitch Κροατία 2026/27
Μπάλα Nike Pitch
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Ξεκίνησε την αγάπη σου για το παιχνίδι με την μπάλα ποδοσφαίρου Nike Pitch. Με σχεδίαση για τις προπονήσεις σου και για να βελτιώσεις τις κινήσεις των ποδιών σου, αυτή η μπάλα έχει ανθεκτικό περίβλημα που συμβάλλει στη διατήρηση σταθερών επιδόσεων.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/University Red
- Στυλ: IQ7535-100
Μπάλα Pitch Κροατία 2026/27
Ξεκίνησε την αγάπη σου για το παιχνίδι με την μπάλα ποδοσφαίρου Nike Pitch. Με σχεδίαση για τις προπονήσεις σου και για να βελτιώσεις τις κινήσεις των ποδιών σου, αυτή η μπάλα έχει ανθεκτικό περίβλημα που συμβάλλει στη διατήρηση σταθερών επιδόσεων.
Πλεονεκτήματα
Το ανάγλυφο περίβλημα είναι ραμμένο με μηχανή για καλύτερη διατήρηση του σχήματος, αίσθηση και ανθεκτικότητα, ενώ ο αεροθάλαμος από καουτσούκ συμβάλλει στη διατήρηση της πίεσης του αέρα και του σχήματος.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Με σχεδίαση για τις προπονήσεις σου και για να βελτιώσεις τις κινήσεις των ποδιών σου, αυτή η μπάλα έχει ανθεκτικό περίβλημα που συμβάλλει στη διατήρηση σταθερών επιδόσεων.
- 62% πολυέστερ / 28% νάιλον / 5% καουτσούκ / 5% ελαστάν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/University Red
- Στυλ: IQ7535-100
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Μπάλα Pitch Κροατία 2026/27