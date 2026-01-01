Μπάλα Nike Pitch Κροατία 2026/27

Μπάλα Pitch Κροατία 2026/27

24,99 €

Ξεκίνησε την αγάπη σου για το παιχνίδι με την μπάλα ποδοσφαίρου Nike Pitch. Με σχεδίαση για τις προπονήσεις σου και για να βελτιώσεις τις κινήσεις των ποδιών σου, αυτή η μπάλα έχει ανθεκτικό περίβλημα που συμβάλλει στη διατήρηση σταθερών επιδόσεων.

Πλεονεκτήματα Το ανάγλυφο περίβλημα είναι ραμμένο με μηχανή για καλύτερη διατήρηση του σχήματος, αίσθηση και ανθεκτικότητα, ενώ ο αεροθάλαμος από καουτσούκ συμβάλλει στη διατήρηση της πίεσης του αέρα και του σχήματος.