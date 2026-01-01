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Μπάλα Nike Pitch Αγγλία 2026/27 - Λευκό/Obsidian

Μπάλα Pitch Αγγλία 2026/27

Μπάλα Nike Pitch

24,99 €

Ξεκίνησε την αγάπη σου για το παιχνίδι με την μπάλα ποδοσφαίρου Nike Pitch. Με σχεδίαση για τις προπονήσεις σου και για να βελτιώσεις τις κινήσεις των ποδιών σου, αυτή η μπάλα έχει ανθεκτικό περίβλημα που συμβάλλει στη διατήρηση σταθερών επιδόσεων.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Obsidian
  • Στυλ: IQ7531-100

Μπάλα Pitch Αγγλία 2026/27

24,99 €

Ξεκίνησε την αγάπη σου για το παιχνίδι με την μπάλα ποδοσφαίρου Nike Pitch. Με σχεδίαση για τις προπονήσεις σου και για να βελτιώσεις τις κινήσεις των ποδιών σου, αυτή η μπάλα έχει ανθεκτικό περίβλημα που συμβάλλει στη διατήρηση σταθερών επιδόσεων.

Πλεονεκτήματα

Το ανάγλυφο περίβλημα είναι ραμμένο με μηχανή για καλύτερη διατήρηση του σχήματος, αίσθηση και ανθεκτικότητα, ενώ ο αεροθάλαμος από καουτσούκ συμβάλλει στη διατήρηση της πίεσης του αέρα και του σχήματος.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Με σχεδίαση για τις προπονήσεις σου και για να βελτιώσεις τις κινήσεις των ποδιών σου, αυτή η μπάλα έχει ανθεκτικό περίβλημα που συμβάλλει στη διατήρηση σταθερών επιδόσεων.
  • 62% πολυέστερ / 28% νάιλον / 5% καουτσούκ / 5% ελαστάν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Obsidian
  • Στυλ: IQ7531-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Μπάλα Nike Pitch Αγγλία 2026/27

    Μπάλα Pitch Αγγλία 2026/27

    24,99 €

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