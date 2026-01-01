Μπάλα Nike Pitch Αγγλία 2026/27

Μπάλα Pitch Αγγλία 2026/27
Μπάλα Nike Pitch
Ξεκίνησε την αγάπη σου για το παιχνίδι με την μπάλα ποδοσφαίρου Nike Pitch. Με σχεδίαση για τις προπονήσεις σου και για να βελτιώσεις τις κινήσεις των ποδιών σου, αυτή η μπάλα έχει ανθεκτικό περίβλημα που συμβάλλει στη διατήρηση σταθερών επιδόσεων.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Obsidian
- Στυλ: IQ7531-100
Μπάλα Pitch Αγγλία 2026/27
Ξεκίνησε την αγάπη σου για το παιχνίδι με την μπάλα ποδοσφαίρου Nike Pitch. Με σχεδίαση για τις προπονήσεις σου και για να βελτιώσεις τις κινήσεις των ποδιών σου, αυτή η μπάλα έχει ανθεκτικό περίβλημα που συμβάλλει στη διατήρηση σταθερών επιδόσεων.
Πλεονεκτήματα
Το ανάγλυφο περίβλημα είναι ραμμένο με μηχανή για καλύτερη διατήρηση του σχήματος, αίσθηση και ανθεκτικότητα, ενώ ο αεροθάλαμος από καουτσούκ συμβάλλει στη διατήρηση της πίεσης του αέρα και του σχήματος.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Με σχεδίαση για τις προπονήσεις σου και για να βελτιώσεις τις κινήσεις των ποδιών σου, αυτή η μπάλα έχει ανθεκτικό περίβλημα που συμβάλλει στη διατήρηση σταθερών επιδόσεων.
- 62% πολυέστερ / 28% νάιλον / 5% καουτσούκ / 5% ελαστάν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Obsidian
- Στυλ: IQ7531-100
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Μπάλα Pitch Αγγλία 2026/27