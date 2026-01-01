Μπάλα Nike Academy Αγγλία 2026/27

Μπάλα Academy Αγγλία 2026/27

32,99 €

Σκόραρε το ένα γκολ μετά το άλλο με την πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt της μπάλας ποδοσφαίρου Academy. Οι εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα επιτρέπουν στον αέρα να κινείται γύρω από την μπάλα, για πιο αποτελεσματική κίνηση.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Aerowsculpt χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις με στόχο τη διανομή της ροής του αέρα γύρω από την μπάλα, για μικρότερη αντίσταση και πιο σταθερή πορεία.