Μπάλα Nike Academy Αγγλία 2026/27

Μπάλα Academy Αγγλία 2026/27
Μπάλα Nike Academy
Σκόραρε το ένα γκολ μετά το άλλο με την πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt της μπάλας ποδοσφαίρου Academy. Οι εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα επιτρέπουν στον αέρα να κινείται γύρω από την μπάλα, για πιο αποτελεσματική κίνηση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Obsidian/Speed Red/Λευκό
- Στυλ: IQ7563-100
Μπάλα Academy Αγγλία 2026/27
Σκόραρε το ένα γκολ μετά το άλλο με την πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt της μπάλας ποδοσφαίρου Academy. Οι εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα επιτρέπουν στον αέρα να κινείται γύρω από την μπάλα, για πιο αποτελεσματική κίνηση.
Πλεονεκτήματα
Η τεχνολογία Nike Aerowsculpt χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις με στόχο τη διανομή της ροής του αέρα γύρω από την μπάλα, για μικρότερη αντίσταση και πιο σταθερή πορεία.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Το ανάγλυφο περίβλημα προσφέρει σταθερή επαφή στις πάσες, τα σουτ και τις ντρίμπλες. Ο αεροθάλαμος από καουτσούκ επιτρέπει τη διατήρηση της πίεσης αέρα και του σχήματος.
- 67% καουτσούκ / 10% πολυουρεθάνη (PU) / 13% πολυέστερ / 10% συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου (EVA)
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Obsidian/Speed Red/Λευκό
- Στυλ: IQ7563-100
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Μπάλα Academy Αγγλία 2026/27