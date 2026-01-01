Μπάλα ποδοσφαίρου Nike England FA Academy

Σκόραρε αμέτρητα γκολ με την πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt της μπάλας ποδοσφαίρου Academy. Οι εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα επιτρέπουν στον αέρα να κινείται γύρω από την μπάλα, για πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Κόκκινο/Μπλε/Midnight Navy

Στυλ: IQ0655-100