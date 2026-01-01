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Μπάλα ποδοσφαίρου Nike England FA Academy - Λευκό/Κόκκινο/Μπλε/Midnight Navy

England FA Academy

Μπάλα ποδοσφαίρου Nike

24,99 €

Σκόραρε αμέτρητα γκολ με την πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt της μπάλας ποδοσφαίρου Academy. Οι εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα επιτρέπουν στον αέρα να κινείται γύρω από την μπάλα, για πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Κόκκινο/Μπλε/Midnight Navy
  • Στυλ: IQ0655-100

England FA Academy

24,99 €

Σκόραρε αμέτρητα γκολ με την πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt της μπάλας ποδοσφαίρου Academy. Οι εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα επιτρέπουν στον αέρα να κινείται γύρω από την μπάλα, για πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 67% καουτσούκ / 10% πολυουρεθάνη (PU) / 13% πολυέστερ / 10% συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου (EVA)
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Κόκκινο/Μπλε/Midnight Navy
  • Στυλ: IQ0655-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Μπάλα ποδοσφαίρου Nike England FA Academy

    England FA Academy

    24,99 €

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