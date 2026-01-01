Μπάλα ποδοσφαίρου Nike England FA Academy

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England FA Academy
Μπάλα ποδοσφαίρου Nike
24,99 €
Σκόραρε αμέτρητα γκολ με την πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt της μπάλας ποδοσφαίρου Academy. Οι εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα επιτρέπουν στον αέρα να κινείται γύρω από την μπάλα, για πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Κόκκινο/Μπλε/Midnight Navy
- Στυλ: IQ0655-100
England FA Academy
24,99 €
Σκόραρε αμέτρητα γκολ με την πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt της μπάλας ποδοσφαίρου Academy. Οι εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα επιτρέπουν στον αέρα να κινείται γύρω από την μπάλα, για πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 67% καουτσούκ / 10% πολυουρεθάνη (PU) / 13% πολυέστερ / 10% συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου (EVA)
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Κόκκινο/Μπλε/Midnight Navy
- Στυλ: IQ0655-100
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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England FA Academy
24,99 €