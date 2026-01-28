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Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Control - Λευκό/Μαύρο/Μαύρο

Nike Control

Μπάλα ποδοσφαίρου

Έκπτωση 30
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Η κατασκευή της νέας μπάλας ποδοσφαίρου Control με πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt περιλαμβάνει εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα, για αποτελεσματικότερη κίνηση σε κάθε σουτ. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: HV4395-100

Nike Control

Έκπτωση 30

Η κατασκευή της νέας μπάλας ποδοσφαίρου Control με πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt περιλαμβάνει εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα, για αποτελεσματικότερη κίνηση σε κάθε σουτ. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία All Conditions Control (ACC) δημιουργεί ειδική υφή συγκράτησης για βρεγμένο ή στεγνό γήπεδο.
  • Οι χρωματικές αντιθέσεις επιτρέπουν στην μπάλα να διατηρεί υψηλό επίπεδο οπτικής απόδοσης.
  • Η ειδική τοποθέτηση μελανιού δίνει καλύτερο κράτημα και βελτιωμένες αεροδυναμικές ιδιότητες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 37% πολυουρεθάνη (PU) / 33% καουτσούκ / 20% πολυέστερ / 10% ρεγιόν
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: HV4395-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

3.5 αστέρια

  • Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide

    YounesB194786700

    J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.

  • The best

    Ryan7368872

    The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible

Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Control

Nike Control

Έκπτωση 30

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