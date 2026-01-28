Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Control

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Η κατασκευή της νέας μπάλας ποδοσφαίρου Control με πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt περιλαμβάνει εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα, για αποτελεσματικότερη κίνηση σε κάθε σουτ. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας.