Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Control

Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.
Η κατασκευή της νέας μπάλας ποδοσφαίρου Control με πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt περιλαμβάνει εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα, για αποτελεσματικότερη κίνηση σε κάθε σουτ. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας.
Nike Control
Η κατασκευή της νέας μπάλας ποδοσφαίρου Control με πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt περιλαμβάνει εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα, για αποτελεσματικότερη κίνηση σε κάθε σουτ. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
3.5 αστέρια
Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.
The best
Ryan7368872
The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible
Nike Control