Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Control

Κατασκευασμένη με την πρωτοποριακή τεχνολογία OMNISculpt, η μπάλα ποδοσφαίρου Control διαθέτει αυλακώσεις στο περίβλημα για πιο αποτελεσματική κίνηση, μετά από κάθε σουτ σου. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας. Η τεχνολογία All Conditions Control (ACC) δημιουργεί ειδική υφή συγκράτησης για βρεγμένο ή στεγνό γήπεδο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο

Στυλ: IQ0618-100