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Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Control - Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο

Nike Control

Μπάλα ποδοσφαίρου

139,99 €

Κατασκευασμένη με την πρωτοποριακή τεχνολογία OMNISculpt, η μπάλα ποδοσφαίρου Control διαθέτει αυλακώσεις στο περίβλημα για πιο αποτελεσματική κίνηση, μετά από κάθε σουτ σου. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας. Η τεχνολογία All Conditions Control (ACC) δημιουργεί ειδική υφή συγκράτησης για βρεγμένο ή στεγνό γήπεδο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο
  • Στυλ: IQ0618-100

Nike Control

139,99 €

Κατασκευασμένη με την πρωτοποριακή τεχνολογία OMNISculpt, η μπάλα ποδοσφαίρου Control διαθέτει αυλακώσεις στο περίβλημα για πιο αποτελεσματική κίνηση, μετά από κάθε σουτ σου. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας. Η τεχνολογία All Conditions Control (ACC) δημιουργεί ειδική υφή συγκράτησης για βρεγμένο ή στεγνό γήπεδο.

Πλεονεκτήματα

  • Οι χρωματικές αντιθέσεις επιτρέπουν στην μπάλα να διατηρεί υψηλό επίπεδο οπτικής απόδοσης.
  • Η ειδική τοποθέτηση μελανιού δίνει καλύτερο κράτημα και βελτιωμένες αεροδυναμικές ιδιότητες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 37% πολυουρεθάνη (PU) / 33% καουτσούκ / 20% πολυέστερ / 10% ρεγιόν
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο
  • Στυλ: IQ0618-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Awesome sauce

    parisj750639359

    This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended

Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Control

Nike Control

139,99 €

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