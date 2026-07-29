Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Control

Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Κατασκευασμένη με την πρωτοποριακή τεχνολογία OMNISculpt, η μπάλα ποδοσφαίρου Control διαθέτει αυλακώσεις στο περίβλημα για πιο αποτελεσματική κίνηση, μετά από κάθε σουτ σου. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας. Η τεχνολογία All Conditions Control (ACC) δημιουργεί ειδική υφή συγκράτησης για βρεγμένο ή στεγνό γήπεδο.
Nike Control
Κατασκευασμένη με την πρωτοποριακή τεχνολογία OMNISculpt, η μπάλα ποδοσφαίρου Control διαθέτει αυλακώσεις στο περίβλημα για πιο αποτελεσματική κίνηση, μετά από κάθε σουτ σου. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας. Η τεχνολογία All Conditions Control (ACC) δημιουργεί ειδική υφή συγκράτησης για βρεγμένο ή στεγνό γήπεδο.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Nike Control