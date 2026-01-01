Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Academy Plus

Αν είσαι από εκείνους που θέλουν να βελτιστοποιήσουν τον έλεγχο της μπάλας, φρόντισε να στείλεις το επόμενο σουτ στα δίχτυα με την μπάλα Academy Plus. Η κατασκευή της μπάλας με πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt περιλαμβάνει εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα, για αποτελεσματικότερη κίνηση σε κάθε σουτ.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο

Στυλ: IQ0640-100