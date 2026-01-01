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Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Academy Plus - Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο

Nike Academy Plus

Μπάλα ποδοσφαίρου

39,99 €

Αν είσαι από εκείνους που θέλουν να βελτιστοποιήσουν τον έλεγχο της μπάλας, φρόντισε να στείλεις το επόμενο σουτ στα δίχτυα με την μπάλα Academy Plus. Η κατασκευή της μπάλας με πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt περιλαμβάνει εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα, για αποτελεσματικότερη κίνηση σε κάθε σουτ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο
  • Στυλ: IQ0640-100

Nike Academy Plus

39,99 €

Αν είσαι από εκείνους που θέλουν να βελτιστοποιήσουν τον έλεγχο της μπάλας, φρόντισε να στείλεις το επόμενο σουτ στα δίχτυα με την μπάλα Academy Plus. Η κατασκευή της μπάλας με πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt περιλαμβάνει εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα, για αποτελεσματικότερη κίνηση σε κάθε σουτ.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σχεδίαση δώδεκα τμημάτων
  • 60% καουτσούκ / 15% πολυουρεθάνη (PU) / 13% πολυέστερ / 12% συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου (EVA)
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο
  • Στυλ: IQ0640-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Academy Plus

    Nike Academy Plus

    39,99 €

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