Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Academy Plus

Nike Academy Plus
Μπάλα ποδοσφαίρου
Αν είσαι από εκείνους που θέλουν να βελτιστοποιήσουν τον έλεγχο της μπάλας, φρόντισε να στείλεις το επόμενο σουτ στα δίχτυα με την μπάλα Academy Plus. Η κατασκευή της μπάλας με πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt περιλαμβάνει εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα, για αποτελεσματικότερη κίνηση σε κάθε σουτ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο
- Στυλ: IQ0640-100
Nike Academy Plus
Αν είσαι από εκείνους που θέλουν να βελτιστοποιήσουν τον έλεγχο της μπάλας, φρόντισε να στείλεις το επόμενο σουτ στα δίχτυα με την μπάλα Academy Plus. Η κατασκευή της μπάλας με πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt περιλαμβάνει εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα, για αποτελεσματικότερη κίνηση σε κάθε σουτ.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σχεδίαση δώδεκα τμημάτων
- 60% καουτσούκ / 15% πολυουρεθάνη (PU) / 13% πολυέστερ / 12% συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου (EVA)
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο
- Στυλ: IQ0640-100
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Academy Plus