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Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Academy Elite - Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο

Nike Academy Elite

Μπάλα ποδοσφαίρου

64,99 €

Κατασκευασμένη με την πρωτοποριακή τεχνολογία OMNISculpt, η μπάλα ποδοσφαίρου Academy Elite διαθέτει αυλακώσεις στο περίβλημα για πιο αποτελεσματική κίνηση, μετά από κάθε σουτ σου. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο
  • Στυλ: IQ0639-100

Nike Academy Elite

64,99 €

Κατασκευασμένη με την πρωτοποριακή τεχνολογία OMNISculpt, η μπάλα ποδοσφαίρου Academy Elite διαθέτει αυλακώσεις στο περίβλημα για πιο αποτελεσματική κίνηση, μετά από κάθε σουτ σου. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 47% καουτσούκ / 34% πολυουρεθάνη (PU) / 14% πολυέστερ / 3% νάιλον / 2% ρεγιόν
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο
  • Στυλ: IQ0639-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Academy Elite

    Nike Academy Elite

    64,99 €

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