Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Academy Elite

Κατασκευασμένη με την πρωτοποριακή τεχνολογία OMNISculpt, η μπάλα ποδοσφαίρου Academy Elite διαθέτει αυλακώσεις στο περίβλημα για πιο αποτελεσματική κίνηση, μετά από κάθε σουτ σου. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο

Στυλ: IQ0639-100