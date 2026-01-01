Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Academy Elite

Nike Academy Elite
Μπάλα ποδοσφαίρου
Κατασκευασμένη με την πρωτοποριακή τεχνολογία OMNISculpt, η μπάλα ποδοσφαίρου Academy Elite διαθέτει αυλακώσεις στο περίβλημα για πιο αποτελεσματική κίνηση, μετά από κάθε σουτ σου. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο
- Στυλ: IQ0639-100
Nike Academy Elite
Κατασκευασμένη με την πρωτοποριακή τεχνολογία OMNISculpt, η μπάλα ποδοσφαίρου Academy Elite διαθέτει αυλακώσεις στο περίβλημα για πιο αποτελεσματική κίνηση, μετά από κάθε σουτ σου. Η κατασκευή τεσσάρων τμημάτων με κλιμακωτές ραφές μικρότερου μήκους παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος και πιο σφαιρικό σχήμα της μπάλας.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 47% καουτσούκ / 34% πολυουρεθάνη (PU) / 14% πολυέστερ / 3% νάιλον / 2% ρεγιόν
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο
- Στυλ: IQ0639-100
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Academy Elite