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Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Academy - Μαύρο/Illusion Green/Off Noir/Λευκό

Nike Academy

Μπάλα ποδοσφαίρου

27,99 €
Μαύρο/Illusion Green/Off Noir/Λευκό
Λευκό/Bright Crimson/Anthracite/Μαύρο
Linen/Bright Crimson/Μαύρο/Μαύρο

Σκόραρε αμέτρητα γκολ με την πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt της μπάλας ποδοσφαίρου Academy. Οι εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα επιτρέπουν στον αέρα να κινείται γύρω από την μπάλα, για πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Illusion Green/Off Noir/Λευκό
  • Στυλ: IQ0642-010

Nike Academy

27,99 €

Σκόραρε αμέτρητα γκολ με την πρωτοποριακή τεχνολογία OmniSculpt της μπάλας ποδοσφαίρου Academy. Οι εσώγλυφες αυλακώσεις στο περίβλημα επιτρέπουν στον αέρα να κινείται γύρω από την μπάλα, για πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 67% καουτσούκ / 10% πολυουρεθάνη (PU) / 13% πολυέστερ / 10% συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου (EVA)
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Illusion Green/Off Noir/Λευκό
  • Στυλ: IQ0642-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Μπάλα ποδοσφαίρου Nike Academy

    Nike Academy

    27,99 €

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