Πάρε τον έλεγχο στο γήπεδο με την μπάλα μπάσκετ Nike Dominate 8P. Σχεδιασμένη για παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, η εξαιρετικά ανθεκτική επένδυση από καουτσούκ εξασφαλίζει μακροχρόνια χρήση, ενώ το ανάγλυφο μοτίβο και οι βαθιές εγκοπές στην επιφάνεια παρέχουν εξαιρετικό έλεγχο και αίσθηση όταν χειρίζεσαι την μπάλα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Πορτοκαλί/Μαύρο/Metallic Platinum/Μαύρο

Στυλ: BB9130-847