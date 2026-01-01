Nike Dominate 8P
Μπάσκετ
Πάρε τον έλεγχο στο γήπεδο με την μπάλα μπάσκετ Nike Dominate 8P. Σχεδιασμένη για παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, η εξαιρετικά ανθεκτική επένδυση από καουτσούκ εξασφαλίζει μακροχρόνια χρήση, ενώ το ανάγλυφο μοτίβο και οι βαθιές εγκοπές στην επιφάνεια παρέχουν εξαιρετικό έλεγχο και αίσθηση όταν χειρίζεσαι την μπάλα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πορτοκαλί/Μαύρο/Metallic Platinum/Μαύρο
- Στυλ: BB9130-847
Nike Dominate 8P
Πάρε τον έλεγχο στο γήπεδο με την μπάλα μπάσκετ Nike Dominate 8P. Σχεδιασμένη για παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, η εξαιρετικά ανθεκτική επένδυση από καουτσούκ εξασφαλίζει μακροχρόνια χρήση, ενώ το ανάγλυφο μοτίβο και οι βαθιές εγκοπές στην επιφάνεια παρέχουν εξαιρετικό έλεγχο και αίσθηση όταν χειρίζεσαι την μπάλα.
Πλεονεκτήματα
- Ανθεκτικό καουτσούκ στο εξωτερικό για να κυριαρχείς στο γήπεδο, σε κάθε παιχνίδι.
- Βαθιές εγκοπές για εύκολη ευθυγράμμιση των χεριών και έλεγχο της μπάλας.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Εξωτερική χρήση
- 100% καουτσούκ
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πορτοκαλί/Μαύρο/Metallic Platinum/Μαύρο
- Στυλ: BB9130-847
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Dominate 8P