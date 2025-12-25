 
εικόνα 1 από 7
Μακρυμάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους Dri-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά - Λευκό/Λευκό/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Academy

Μακρυμάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 29
Λευκό/Λευκό/Μαύρο
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Midnight Navy/Midnight Navy/Λευκό
Blue Void/Μαύρο/Λευκό/Pinksicle
Game Royal/Game Royal/Λευκό
Smoke Grey/Λευκό/Hot Punch/Hot Punch
Anthracite/Μαύρο/Illusion Green/Illusion Green
Μαύρο/Λευκό/Bright Crimson/Bright Crimson
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Απογείωσε τις δεξιότητές σου με αυτή τη μακρυμάνικη μπλούζα. Συνδυάσαμε το απαλό πλεκτό ύφασμα με την τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα, για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Μαύρο
  • Στυλ: HJ3721-100

Nike Academy

Έκπτωση 29

Απογείωσε τις δεξιότητές σου με αυτή τη μακρυμάνικη μπλούζα. Συνδυάσαμε το απαλό πλεκτό ύφασμα με την τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα, για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Χάρη στις υποδοχές για τους αντίχειρες, έχεις περισσότερη κάλυψη και σταθερή εφαρμογή στα μανίκια κατά την κίνηση.
  • Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στα πλάγια παρέχουν καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
  • Η σχεδίαση με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους προσφέρει πρόσθετη κάλυψη όταν το φερμουάρ είναι ανεβασμένο και κυκλοφορία του αέρα όταν είναι ανοιχτό.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα / διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ
  • Κεντημένο λογότυπο Swoosh
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Μαύρο
  • Στυλ: HJ3721-100

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,47 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (5)

4.8 αστέρια

  • Treningowa koszulka

    TomaszP151964765

    Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.

  • Value money!

    SarahC255145344

    Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well

  • Perfektes Matieral

    Stefa857209476

    Top Material und passt ausgezeichnet

Μακρυμάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους Dri-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά

Nike Academy

Έκπτωση 29

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 96