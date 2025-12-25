Μακρυμάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους Dri-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Απογείωσε τις δεξιότητές σου με αυτή τη μακρυμάνικη μπλούζα. Συνδυάσαμε το απαλό πλεκτό ύφασμα με την τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα, για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.