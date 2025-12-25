Μακρυμάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους Dri-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά

Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Απογείωσε τις δεξιότητές σου με αυτή τη μακρυμάνικη μπλούζα. Συνδυάσαμε το απαλό πλεκτό ύφασμα με την τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα, για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
Nike Academy
Απογείωσε τις δεξιότητές σου με αυτή τη μακρυμάνικη μπλούζα. Συνδυάσαμε το απαλό πλεκτό ύφασμα με την τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα, για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Value money!
SarahC255145344
Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well
Perfektes Matieral
Stefa857209476
Top Material und passt ausgezeichnet
Nike Academy