Μακρυμάνικη μπλούζα Nike ACG με προστασία UV για μεγάλα παιδιά

Nike ACG

49,99 €

Έχει ήλιο έξω; Τέλεια! Αυτή η μπλούζα διαθέτει τεχνολογία που απομακρύνει τον ιδρώτα και προσφέρει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, για να σε προστατεύει από τον ήλιο. Το ελαστικό ρέλι στην κουκούλα έχει σφιχτή εφαρμογή, ενώ οι υποδοχές για τους αντίχειρες εξασφαλίζουν σταθερή εφαρμογή στα μανίκια.

Εμπνευσμένο από τα βουνά των Δολομιτών

Η στάμπα σε αυτήν την μπλούζα είναι εμπνευσμένη από το ταξίδι μας στα βουνά των Δολομιτών της βορειοανατολικής Ιταλίας. Περάσαμε πέντε ημέρες σκαρφαλώνοντας κατακόρυφα και φτιάχνοντας στεφάνια από λουλούδια. Σε όλη αυτή την περιπέτεια, εντυπωσιαστήκαμε από την ομορφιά που αντικρίσαμε και τρομάξαμε από τις ιστορίες για τα μυθικά πλάσματα των βουνών.

Προσεγμένη εφαρμογή

Αυτή η μπλούζα είναι αρκετά φαρδιά για να τη φοράς πάνω από μια βάση ένδυσης και αρκετά στενή για να φοριέται κάτω από πανωφόρι. Χάρη στις υποδοχές για τους αντίχειρες, έχεις περισσότερη κάλυψη και σταθερή εφαρμογή στα μανίκια κατά την κίνηση.