Μακρυμάνικη μπλούζα Nike ACG με προστασία UV για μεγάλα παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG
Μακρυμάνικη μπλούζα με προστασία UV για μεγάλα παιδιά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Έχει ήλιο έξω; Τέλεια! Αυτή η μπλούζα διαθέτει τεχνολογία που απομακρύνει τον ιδρώτα και προσφέρει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, για να σε προστατεύει από τον ήλιο. Το ελαστικό ρέλι στην κουκούλα έχει σφιχτή εφαρμογή, ενώ οι υποδοχές για τους αντίχειρες εξασφαλίζουν σταθερή εφαρμογή στα μανίκια.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Στυλ: IH0881-307
Nike ACG
Έχει ήλιο έξω; Τέλεια! Αυτή η μπλούζα διαθέτει τεχνολογία που απομακρύνει τον ιδρώτα και προσφέρει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, για να σε προστατεύει από τον ήλιο. Το ελαστικό ρέλι στην κουκούλα έχει σφιχτή εφαρμογή, ενώ οι υποδοχές για τους αντίχειρες εξασφαλίζουν σταθερή εφαρμογή στα μανίκια.
Εμπνευσμένο από τα βουνά των Δολομιτών
Η στάμπα σε αυτήν την μπλούζα είναι εμπνευσμένη από το ταξίδι μας στα βουνά των Δολομιτών της βορειοανατολικής Ιταλίας. Περάσαμε πέντε ημέρες σκαρφαλώνοντας κατακόρυφα και φτιάχνοντας στεφάνια από λουλούδια. Σε όλη αυτή την περιπέτεια, εντυπωσιαστήκαμε από την ομορφιά που αντικρίσαμε και τρομάξαμε από τις ιστορίες για τα μυθικά πλάσματα των βουνών.
Προσεγμένη εφαρμογή
Αυτή η μπλούζα είναι αρκετά φαρδιά για να τη φοράς πάνω από μια βάση ένδυσης και αρκετά στενή για να φοριέται κάτω από πανωφόρι. Χάρη στις υποδοχές για τους αντίχειρες, έχεις περισσότερη κάλυψη και σταθερή εφαρμογή στα μανίκια κατά την κίνηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 92% πολυέστερ / 8% σπάντεξ
- Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB μόνο στις περιοχές που καλύπτονται από το ύφασμα. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.
- Κεντημένα λογότυπα ACG και Nike Swoosh
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Στυλ: IH0881-307
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,42 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike ACG