Μακρυμάνικη μπλούζα με φερμουάρ στο μισό μήκος Nike Dri-FIT για μεγάλα κορίτσια (μεγαλύτερο μέγεθος)

Μην αφήνεις το κρύο να σε κρατά μακριά από τις στιγμές διασκέδασης. Απόκτησε αυτό το μακρυμάνικο κομμάτι όταν χρειάζεσαι λίγη περισσότερη ζεστασιά. Το λείο, πλεκτό ύφασμα έχει στενή γραμμή που αγκαλιάζει το σώμα, ενώ προσφέρει την ελαστικότητα που χρειάζεσαι για να φτάσεις την επόμενη μπάρα στο μονόζυγο, να πιάσεις την επόμενη πάσα και να βοηθήσεις τους συμπαίκτες σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: FD2878-010