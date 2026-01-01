Μακρυμάνικη μπλούζα με φερμουάρ στο μισό μήκος Nike Dri-FIT για μεγάλα κορίτσια (μεγαλύτερο μέγεθος)

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Dri-FIT
Μακρυμάνικη μπλούζα με φερμουάρ στο μισό μήκος για μεγάλα κορίτσια (μεγαλύτερο μέγεθος)
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Μην αφήνεις το κρύο να σε κρατά μακριά από τις στιγμές διασκέδασης. Απόκτησε αυτό το μακρυμάνικο κομμάτι όταν χρειάζεσαι λίγη περισσότερη ζεστασιά. Το λείο, πλεκτό ύφασμα έχει στενή γραμμή που αγκαλιάζει το σώμα, ενώ προσφέρει την ελαστικότητα που χρειάζεσαι για να φτάσεις την επόμενη μπάρα στο μονόζυγο, να πιάσεις την επόμενη πάσα και να βοηθήσεις τους συμπαίκτες σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: FD2878-010
Nike Dri-FIT
Μην αφήνεις το κρύο να σε κρατά μακριά από τις στιγμές διασκέδασης. Απόκτησε αυτό το μακρυμάνικο κομμάτι όταν χρειάζεσαι λίγη περισσότερη ζεστασιά. Το λείο, πλεκτό ύφασμα έχει στενή γραμμή που αγκαλιάζει το σώμα, ενώ προσφέρει την ελαστικότητα που χρειάζεσαι για να φτάσεις την επόμενη μπάρα στο μονόζυγο, να πιάσεις την επόμενη πάσα και να βοηθήσεις τους συμπαίκτες σου.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Ανοιχτό ή κλειστό φερμουάρ; Χάρη στη σχεδίαση με φερμουάρ στο μισό μήκος, μπορείς να επιλέξεις πότε χρειάζεσαι περισσότερη ζεστασιά ή κυκλοφορία του αέρα.
- Οι υποδοχές για τους αντίχειρες εξασφαλίζουν τη σταθερή εφαρμογή της μπλούζας.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Στάμπα με λογότυπο Swoosh
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: FD2878-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M+ και έχει ύψος 1,50 m
- Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike Dri-FIT