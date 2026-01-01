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Κορδέλα τένις κορυφαίας ποιότητας Nike - Λευκό/Μαύρο

Nike

Κορδέλα τένις κορυφαίας ποιότητας

22,99 €
Λευκό/Μαύρο
Μαύρο/Λευκό
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Αυτή η κορδέλα Nike σε διευκολύνει να συγκρατείς τα μαλλιά σου, αλλά και τον ιδρώτα. Η τεχνολογία απομάκρυνσης της υγρασίας συνδυάζεται με μια στρώση αεριζόμενου βαμβακιού, εξασφαλίζοντας στεγνή και άνετη αίσθηση σε κάθε φάση του παιχνιδιού.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο
  • Στυλ: IW5822-101

Nike

22,99 €

Αυτή η κορδέλα Nike σε διευκολύνει να συγκρατείς τα μαλλιά σου, αλλά και τον ιδρώτα. Η τεχνολογία απομάκρυνσης της υγρασίας συνδυάζεται με μια στρώση αεριζόμενου βαμβακιού, εξασφαλίζοντας στεγνή και άνετη αίσθηση σε κάθε φάση του παιχνιδιού.

Πλεονεκτήματα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 59% βαμβάκι / 37% πολυέστερ / 4% σπάντεξ
  • Σχέδιο Nike Swoosh τυπωμένο με θερμική μεταφορά
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο
  • Στυλ: IW5822-101

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Κορδέλα τένις κορυφαίας ποιότητας Nike

    Nike

    22,99 €

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