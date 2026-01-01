Κορδέλα τένις κορυφαίας ποιότητας Nike

Nike
Κορδέλα τένις κορυφαίας ποιότητας
Αυτή η κορδέλα Nike σε διευκολύνει να συγκρατείς τα μαλλιά σου, αλλά και τον ιδρώτα. Η τεχνολογία απομάκρυνσης της υγρασίας συνδυάζεται με μια στρώση αεριζόμενου βαμβακιού, εξασφαλίζοντας στεγνή και άνετη αίσθηση σε κάθε φάση του παιχνιδιού.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο
- Στυλ: IW5822-101
Nike
Αυτή η κορδέλα Nike σε διευκολύνει να συγκρατείς τα μαλλιά σου, αλλά και τον ιδρώτα. Η τεχνολογία απομάκρυνσης της υγρασίας συνδυάζεται με μια στρώση αεριζόμενου βαμβακιού, εξασφαλίζοντας στεγνή και άνετη αίσθηση σε κάθε φάση του παιχνιδιού.
Πλεονεκτήματα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 59% βαμβάκι / 37% πολυέστερ / 4% σπάντεξ
- Σχέδιο Nike Swoosh τυπωμένο με θερμική μεταφορά
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο
- Στυλ: IW5822-101
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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