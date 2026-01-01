Κορδέλα τένις κορυφαίας ποιότητας Nike

Nike

22,99 €

Αυτή η κορδέλα Nike σε διευκολύνει να συγκρατείς τα μαλλιά σου, αλλά και τον ιδρώτα. Η τεχνολογία απομάκρυνσης της υγρασίας συνδυάζεται με μια στρώση αεριζόμενου βαμβακιού, εξασφαλίζοντας στεγνή και άνετη αίσθηση σε κάθε φάση του παιχνιδιού.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.