Κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT Τσέλσι Strike για μεγάλα παιδιά

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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Αυτή η μπλούζα Strike, κατασκευασμένη με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και κλασική γραμμή, προσφέρει δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.