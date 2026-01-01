Κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT Nike Academy+ για μεγάλα παιδιά

Κατάκτησε το γήπεδο με αυτή την ποδοσφαιρική μπλούζα που απομακρύνει τον ιδρώτα. Κατασκευασμένο για να προσφέρει λεία, ανάλαφρη αίσθηση και κυκλοφορία του αέρα, διαθέτει φάσα από διχτυωτό υλικό στην πλάτη για επιπλέον κυκλοφορία του αέρα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Blue Void/Game Royal/Λευκό

Στυλ: IO7318-492