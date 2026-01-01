Κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Αγγλία x Palace για μικρά παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Αγγλία x Palace
Κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα για μικρά παιδιά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Η Palace αποτίει φόρο τιμής στην εθνική Αγγλίας με ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τον Σταυρό του Αγίου Γεωργίου σε μια απαλή μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα. Λογότυπα και των δύο επωνυμιών στο τελείωμα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
- Στυλ: IB4544-052
Αγγλία x Palace
Η Palace αποτίει φόρο τιμής στην εθνική Αγγλίας με ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τον Σταυρό του Αγίου Γεωργίου σε μια απαλή μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα. Λογότυπα και των δύο επωνυμιών στο τελείωμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
- Στυλ: IB4544-052
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,54 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Αγγλία x Palace