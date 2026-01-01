Κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Αγγλία x Palace για μεγάλα παιδιά

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Η Palace αποτίει φόρο τιμής στην εθνική Αγγλίας με ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τον Σταυρό του Αγίου Γεωργίου σε μια απαλή μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα. Λογότυπα και των δύο επωνυμιών στο τελείωμα.