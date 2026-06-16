Κλασικό ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm Nike

Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Ξάφνιασε τον αμυντικό σου με μια απρόσμενη ντρίμπλα φορώντας αυτό το κλασικό σορτς 20 cm. Διαθέτει τεχνολογία Nike Dri-FIT, για στεγνή και άνετη αίσθηση όσο κάνεις τις κινήσεις σου ή τρέχεις στο παρκέ για να σκοράρεις.
Nike Classic
Ξάφνιασε τον αμυντικό σου με μια απρόσμενη ντρίμπλα φορώντας αυτό το κλασικό σορτς 20 cm. Διαθέτει τεχνολογία Nike Dri-FIT, για στεγνή και άνετη αίσθηση όσο κάνεις τις κινήσεις σου ή τρέχεις στο παρκέ για να σκοράρεις.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Bel imprimé et bon short
davidd302913355
L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.
Nike Classic