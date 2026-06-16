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Κλασικό ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm Nike - Parachute Beige/Μαύρο/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Classic

Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm

49,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Ξάφνιασε τον αμυντικό σου με μια απρόσμενη ντρίμπλα φορώντας αυτό το κλασικό σορτς 20 cm. Διαθέτει τεχνολογία Nike Dri-FIT, για στεγνή και άνετη αίσθηση όσο κάνεις τις κινήσεις σου ή τρέχεις στο παρκέ για να σκοράρεις.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Parachute Beige/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IF2585-297

Nike Classic

49,99 €

Ξάφνιασε τον αμυντικό σου με μια απρόσμενη ντρίμπλα φορώντας αυτό το κλασικό σορτς 20 cm. Διαθέτει τεχνολογία Nike Dri-FIT, για στεγνή και άνετη αίσθηση όσο κάνεις τις κινήσεις σου ή τρέχεις στο παρκέ για να σκοράρεις.

Πλεονεκτήματα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Parachute Beige/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IF2585-297

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • Good quality

    MarlonA401140809

    Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.

  • Bel imprimé et bon short

    davidd302913355

    L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.

Κλασικό ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm Nike

Nike Classic

49,99 €

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