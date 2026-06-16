Κλασικό ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm Nike

Nike Classic

49,99 €

Ξάφνιασε τον αμυντικό σου με μια απρόσμενη ντρίμπλα φορώντας αυτό το κλασικό σορτς 20 cm. Διαθέτει τεχνολογία Nike Dri-FIT, για στεγνή και άνετη αίσθηση όσο κάνεις τις κινήσεις σου ή τρέχεις στο παρκέ για να σκοράρεις.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.