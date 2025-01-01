Κιτ κατασκευής Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set με αποκλειστικό Minifigure

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Κιτ κατασκευής με αποκλειστικό Minifigure
Σου αρέσουν τα κόλπα και οι κατασκευές με τουβλάκια; Ήρθε η ώρα να προκαλέσεις πανδαιμόνιο! Δείξε σε όλους τα πιο τρελά σου κόλπα (και το απίθανο στιλ της Nike) με τη βοήθεια ενός εντυπωσιακού Nike Dunk. Με αυτό το σετ της συλλογής Nike x LEGO® έχεις πρόσβαση σε όλο το γήπεδο για να εξερευνήσεις κάθε γωνία μέχρι την μπασκέτα με τη φιγούρα Minifigure της LEGO®. Εναλλακτικά, μπορείς να αφήσεις το Nike Dunk να εκτοξεύσει τις βολές στο καλάθι. Δημιούργησε τη δική σου εκδοχή για να δείξεις σε όλους τον επικό τρόπο παιχνιδιού σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Gym Red/Λευκό
- Στυλ: LE1002-687
Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Σου αρέσουν τα κόλπα και οι κατασκευές με τουβλάκια; Ήρθε η ώρα να προκαλέσεις πανδαιμόνιο! Δείξε σε όλους τα πιο τρελά σου κόλπα (και το απίθανο στιλ της Nike) με τη βοήθεια ενός εντυπωσιακού Nike Dunk. Με αυτό το σετ της συλλογής Nike x LEGO® έχεις πρόσβαση σε όλο το γήπεδο για να εξερευνήσεις κάθε γωνία μέχρι την μπασκέτα με τη φιγούρα Minifigure της LEGO®. Εναλλακτικά, μπορείς να αφήσεις το Nike Dunk να εκτοξεύσει τις βολές στο καλάθι. Δημιούργησε τη δική σου εκδοχή για να δείξεις σε όλους τον επικό τρόπο παιχνιδιού σου.
Πλεονεκτήματα
- Το σετ περιλαμβάνει φόντο με γκράφιτι, μπασκέτα, γήπεδο και ένα αφαιρούμενο μίνι sneaker Nike Dunk.
- Το αποκλειστικό Minifigure της LEGO® φοράει ρούχα της συλλογής Nike x LEGO και συνοδεύεται από δύο κεφάλια για να διαλέξεις την εμφάνιση που θέλεις.
- Το συναρμολογούμενο Nike Dunk έχει ένα ειδικό χαρακτηριστικό που το εκτοξεύει προς τα εμπρός προσομοιώνοντας ένα κάρφωμα.
- Έχοντας σχεδιαστεί ως διακοσμητικό συλλεκτικό κομμάτι, η κατασκευή σου βάζει μια μπασκετική πινελιά στην αισθητική του χώρου σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σχεδιασμένο για ηλικίες άνω των 10 ετών
- Προειδοποίηση: Κίνδυνος πνιγμού. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.
- 16 cm (Υ) x 17 cm (Π) x 13 cm (Β)
- 454 τεμάχια
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Gym Red/Λευκό
- Στυλ: LE1002-687
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set.
Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Μεγάλα κόλπα σε μίνι έκδοση
Για να βάλεις τα πιο τρελά καλάθια, θα έχεις μια μεγάλη (κυριολεκτικά) βοήθεια. Στήσε αυτό το επικό σκηνικό όπως ακριβώς σου αρέσει και βρες όλα τα πιθανά σημεία για να σουτάρεις με το Minifigure της LEGO®.
Ετοιμάσου για απογείωση
Το συναρμολογούμενο Nike Dunk περιλαμβάνει έναν μοχλό που το εκτοξεύει προς τα εμπρός. Έτσι, η φιγούρα σου βρίσκει το καλάθι με αμίμητο στιλ.
Αποκλειστικό Minifigure της LEGO®
Άλλαξε την εμφάνιση του παίκτη σου, ο οποίος φοράει κομμάτια από τη συλλογή Nike x LEGO® Collection, επιλέγοντας ανάμεσα από δύο διαφορετικά κεφάλια με έντονες εκφράσεις.
Η ονομασία LEGO, το λογότυπο LEGO και το Minifigure αποτελούν εμπορικά σήματα του ομίλου LEGO. ©2025 Όμιλος LEGO. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.