Κιτ κατασκευής Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set με αποκλειστικό Minifigure

Σου αρέσουν τα κόλπα και οι κατασκευές με τουβλάκια; Ήρθε η ώρα να προκαλέσεις πανδαιμόνιο! Δείξε σε όλους τα πιο τρελά σου κόλπα (και το απίθανο στιλ της Nike) με τη βοήθεια ενός εντυπωσιακού Nike Dunk. Με αυτό το σετ της συλλογής Nike x LEGO® έχεις πρόσβαση σε όλο το γήπεδο για να εξερευνήσεις κάθε γωνία μέχρι την μπασκέτα με τη φιγούρα Minifigure της LEGO®. Εναλλακτικά, μπορείς να αφήσεις το Nike Dunk να εκτοξεύσει τις βολές στο καλάθι. Δημιούργησε τη δική σου εκδοχή για να δείξεις σε όλους τον επικό τρόπο παιχνιδιού σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Gym Red/Λευκό

Στυλ: LE1002-687