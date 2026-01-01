Καπέλο bucket Nike Apex Τσέλσι 25/26

Τσέλσι 25/26
Bucket καπέλο Nike Apex
Απόλαυσε τον ήλιο και πρόσθεσε μια χαριτωμένη πινελιά στο look σου με το καπέλο bucket Nike Apex. Αυτό το ανάλαφρο καπέλο έχει εξαιρετικά εύκολη εφαρμογή και αποθηκεύεται εξίσου εύκολα όταν δεν το φοράς. Επιπλέον, σου χαρίζει άνετη αίσθηση όταν βγαίνει ο ήλιος και ετοιμάζεσαι για περιπέτειες!
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Vibrant Yellow
- Στυλ: IU3824-010
Τσέλσι 25/26
Απόλαυσε τον ήλιο και πρόσθεσε μια χαριτωμένη πινελιά στο look σου με το καπέλο bucket Nike Apex. Αυτό το ανάλαφρο καπέλο έχει εξαιρετικά εύκολη εφαρμογή και αποθηκεύεται εξίσου εύκολα όταν δεν το φοράς. Επιπλέον, σου χαρίζει άνετη αίσθηση όταν βγαίνει ο ήλιος και ετοιμάζεσαι για περιπέτειες!
Πλεονεκτήματα
- Τα καπέλα bucket Apex έχουν μεσαίο βάθος και προσφέρουν απόλυτη κάλυψη.
- Η εύκαμπτη σχεδίαση διευκολύνει την αποθήκευση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Vibrant Yellow
- Στυλ: IU3824-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Τσέλσι 25/26.
Τσέλσι 25/26