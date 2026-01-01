Καπέλο bucket Nike Apex Αγγλία 2026/27

Καπέλο bucket Apex Αγγλία 2026/27
Bucket καπέλο Nike Apex
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Απόλαυσε τον ήλιο και πρόσθεσε μια χαριτωμένη πινελιά στο look σου με το καπέλο bucket Nike Apex. Αυτό το ανάλαφρο καπέλο έχει εξαιρετικά εύκολη εφαρμογή και αποθηκεύεται εξίσου εύκολα όταν δεν το φοράς. Επιπλέον, σου χαρίζει άνετη αίσθηση όταν βγαίνει ο ήλιος και ετοιμάζεσαι για περιπέτειες!
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IQ7057-451
Καπέλο bucket Apex Αγγλία 2026/27
Απόλαυσε τον ήλιο και πρόσθεσε μια χαριτωμένη πινελιά στο look σου με το καπέλο bucket Nike Apex. Αυτό το ανάλαφρο καπέλο έχει εξαιρετικά εύκολη εφαρμογή και αποθηκεύεται εξίσου εύκολα όταν δεν το φοράς. Επιπλέον, σου χαρίζει άνετη αίσθηση όταν βγαίνει ο ήλιος και ετοιμάζεσαι για περιπέτειες!
Πλεονεκτήματα
Τα καπέλα bucket Apex έχουν μεσαίο βάθος και προσφέρουν απόλυτη κάλυψη.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Η εύκαμπτη σχεδίαση διευκολύνει την αποθήκευση.
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IQ7057-451
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Καπέλο bucket Apex Αγγλία 2026/27.
Καπέλο bucket Apex Αγγλία 2026/27