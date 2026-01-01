Καπέλο bucket Nike ACG Apex

Nike ACG Apex

38,49 € 54,99 € Έκπτωση 30

Ρυθμιζόμενη κάλυψη και σχεδιασμός που διπλώνεται εύκολα—δεν είναι ένα συνηθισμένο καπέλο bucket. Είναι εμπνευσμένο από το ταξίδι μας στα βουνά των Δολομιτών, όπου είδαμε την ανάγκη για προσαρμόσιμο εξοπλισμό. Τις ζεστές μέρες που θέλεις να νιώσεις το αεράκι, μπορείς να αφαιρέσεις το επάνω μέρος για να αποκαλυφθεί το διχτυωτό υλικό. Και αν αρχίσει να βρέχει ξαφνικά; Σε προστατεύει το υδροαπωθητικό γείσο που καλύπτει όλη την περίμετρο.

Καπέλο Apex Τα bucket καπέλα Apex έχουν μεσαίο βάθος και προσφέρουν απόλυτη κάλυψη. Αναδιπλούμενη σχεδίαση Εάν δεν χρειάζεσαι την επιπλέον κάλυψη, αναζήτησε τις ετικέτες "Pack it in" και "Pack it out". Χρησιμοποίησε τις σούστες κοντά σε αυτές τις ετικέτες για να διπλώσεις το καπέλο σε μια συμπαγή και ανάλαφρη θήκη. Λεπτομέρειες με συγκεκριμένο σκοπό Ο κρίκος προσθέτει μια κλασική πινελιά ACG και έτσι μπορείς να κουμπώνεις το καπέλο στο εξωτερικό του σακιδίου σου για εύκολη μεταφορά. Το ρυθμιζόμενο λουράκι κάτω από το πηγούνι σού επιτρέπει να ρυθμίσεις την εφαρμογή.