Καπέλο bucket Nike ACG Apex

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG Apex
Καπέλο bucket
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με τουλάχιστον 75% ανακυκλωμένες ίνες
Ρυθμιζόμενη κάλυψη και σχεδιασμός που διπλώνεται εύκολα—δεν είναι ένα συνηθισμένο καπέλο bucket. Είναι εμπνευσμένο από το ταξίδι μας στα βουνά των Δολομιτών, όπου είδαμε την ανάγκη για προσαρμόσιμο εξοπλισμό. Τις ζεστές μέρες που θέλεις να νιώσεις το αεράκι, μπορείς να αφαιρέσεις το επάνω μέρος για να αποκαλυφθεί το διχτυωτό υλικό. Και αν αρχίσει να βρέχει ξαφνικά; Σε προστατεύει το υδροαπωθητικό γείσο που καλύπτει όλη την περίμετρο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Olive Flak/Μαύρο
- Στυλ: IM6152-368
Nike ACG Apex
Ρυθμιζόμενη κάλυψη και σχεδιασμός που διπλώνεται εύκολα—δεν είναι ένα συνηθισμένο καπέλο bucket. Είναι εμπνευσμένο από το ταξίδι μας στα βουνά των Δολομιτών, όπου είδαμε την ανάγκη για προσαρμόσιμο εξοπλισμό. Τις ζεστές μέρες που θέλεις να νιώσεις το αεράκι, μπορείς να αφαιρέσεις το επάνω μέρος για να αποκαλυφθεί το διχτυωτό υλικό. Και αν αρχίσει να βρέχει ξαφνικά; Σε προστατεύει το υδροαπωθητικό γείσο που καλύπτει όλη την περίμετρο.
Καπέλο Apex
Τα bucket καπέλα Apex έχουν μεσαίο βάθος και προσφέρουν απόλυτη κάλυψη.
Αναδιπλούμενη σχεδίαση
Εάν δεν χρειάζεσαι την επιπλέον κάλυψη, αναζήτησε τις ετικέτες "Pack it in" και "Pack it out". Χρησιμοποίησε τις σούστες κοντά σε αυτές τις ετικέτες για να διπλώσεις το καπέλο σε μια συμπαγή και ανάλαφρη θήκη.
Λεπτομέρειες με συγκεκριμένο σκοπό
Ο κρίκος προσθέτει μια κλασική πινελιά ACG και έτσι μπορείς να κουμπώνεις το καπέλο στο εξωτερικό του σακιδίου σου για εύκολη μεταφορά. Το ρυθμιζόμενο λουράκι κάτω από το πηγούνι σού επιτρέπει να ρυθμίσεις την εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
- Εσωτερική απορροφητική ταινία για απομάκρυνση της υγρασίας
- Λογότυπο Nike ACG ανακλαστικού σχεδίου
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Olive Flak/Μαύρο
- Στυλ: IM6152-368
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
- Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.
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Nike ACG Apex