Καπέλο bucket Nike ACG Apex

Ho comprato il cappello e, a prima vista, la misura è perfetta per me. È comodo e si adatta bene alla forma della testa; il design è gradevole e la qualità dei materiali sembra buona. Tuttavia, dopo averlo indossato sotto il sole per un po’ ho notato che, con la sudorazione, tende a scivolare leggermente e quindi dà la sensazione di calzare un po’ più largo. Per questo motivo, se siete indecisi tra due taglie, valuterei con attenzione: la M potrebbe essere più comoda se preferite una vestibilità aderente, ma temo che la misura più piccola possa risultare troppo stretta su chi ha la testa leggermente più larga. In sintesi: lo consiglio per stile e comfort generale, ma considerate la possibilità che, in caso di sudorazione o uso prolungato al sole, il fit diventi più largo. Se preferite una calzata sempre aderente, potreste optare per la taglia inferiore solo se siete sicuri che non vi risulti stretta.