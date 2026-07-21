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Καπέλο bucket Nike ACG Apex - Safety Orange/Vivid Purple/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike ACG Apex

Καπέλο bucket

Έκπτωση 30
Safety Orange/Vivid Purple/Μαύρο
Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το χρώμα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με τουλάχιστον 75% ανακυκλωμένες ίνες

Αυτό το καπέλο bucket Nike ACG Apex διαθέτει υδροαπωθητική τεχνολογία και γείσο σε όλη την περίμετρο για απόλυτη κάλυψη. Ο ανάλαφρος ταφτάς προσφέρει λεία αίσθηση και το ρυθμιζόμενο λουράκι σε βοηθά να βρεις την τέλεια εφαρμογή.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Safety Orange/Vivid Purple/Μαύρο
  • Στυλ: IH8919-819

Nike ACG Apex

Έκπτωση 30

Αυτό το καπέλο bucket Nike ACG Apex διαθέτει υδροαπωθητική τεχνολογία και γείσο σε όλη την περίμετρο για απόλυτη κάλυψη. Ο ανάλαφρος ταφτάς προσφέρει λεία αίσθηση και το ρυθμιζόμενο λουράκι σε βοηθά να βρεις την τέλεια εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% νάιλον
  • Υδροαπωθητικό
  • Απορροφητική ταινία Dri-FIT
  • Δεν πλένεται
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Safety Orange/Vivid Purple/Μαύρο
  • Στυλ: IH8919-819

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
    • Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.

Κριτικές (5)

4.8 αστέρια

  • Perfekter Sonnenschutz zum Wandern oder bei Festivals

    MichaelL144938738

    Ich habe mir den Bucket vor allem für längere Wandereinheiten oder längere Tage auf Konzerten/Festivals gekauft, wo ein guter Sonnenschutz, angenehmer Sitz und Regenschutz im Notfall auf der Pflichtliste standen.

  • Cappello Fly

    Ferdinando690274926

    Ho comprato il cappello e, a prima vista, la misura è perfetta per me. È comodo e si adatta bene alla forma della testa; il design è gradevole e la qualità dei materiali sembra buona. Tuttavia, dopo averlo indossato sotto il sole per un po’ ho notato che, con la sudorazione, tende a scivolare leggermente e quindi dà la sensazione di calzare un po’ più largo. Per questo motivo, se siete indecisi tra due taglie, valuterei con attenzione: la M potrebbe essere più comoda se preferite una vestibilità aderente, ma temo che la misura più piccola possa risultare troppo stretta su chi ha la testa leggermente più larga. In sintesi: lo consiglio per stile e comfort generale, ma considerate la possibilità che, in caso di sudorazione o uso prolungato al sole, il fit diventi più largo. Se preferite una calzata sempre aderente, potreste optare per la taglia inferiore solo se siete sicuri che non vi risulti stretta.

  • Great hat ☀️

    Running Vaquero

    [This review was collected as part of a promotion.] Purchased few weeks ago and it’s become the go-to favorite for sunny days. Would buy again.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Καπέλο bucket Nike ACG Apex

Nike ACG Apex

Έκπτωση 30

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