Καπέλο bucket Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex

ACG Radical AirFlow Apex

64,99 €

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτό το καπέλο bucket ACG Apex έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο κεφάλι, για δροσερή άνεση. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.

Ριζική καινοτομία

Το Radical AirFlow διαθέτει εξαιρετικά αεριζόμενη κατασκευή με ανοίγματα, με την οποία διοχετεύεται περισσότερος αέρας απευθείας στο δέρμα, για γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα κατά την κίνηση.

Επαναστατική κατασκευή

Το απαλό πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση χαρίζει απαλή αίσθηση στο δέρμα και επιτρέπει τη γρήγορη αποβολή της θερμότητας του σώματος. Το γείσο που καλύπτει όλη την περίμετρο προσφέρει απόλυτη προστασία.

Επαναστατική άνεση

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.