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Καπέλο bucket Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex - Λευκό/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

ACG Radical AirFlow Apex

Bucket καπέλο Dri-FIT

64,99 €
Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτό το καπέλο bucket ACG Apex έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο κεφάλι, για δροσερή άνεση. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: IX1855-100

ACG Radical AirFlow Apex

64,99 €

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτό το καπέλο bucket ACG Apex έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο κεφάλι, για δροσερή άνεση. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.

Ριζική καινοτομία

Το Radical AirFlow διαθέτει εξαιρετικά αεριζόμενη κατασκευή με ανοίγματα, με την οποία διοχετεύεται περισσότερος αέρας απευθείας στο δέρμα, για γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα κατά την κίνηση.

Επαναστατική κατασκευή

Το απαλό πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση χαρίζει απαλή αίσθηση στο δέρμα και επιτρέπει τη γρήγορη αποβολή της θερμότητας του σώματος. Το γείσο που καλύπτει όλη την περίμετρο προσφέρει απόλυτη προστασία.

Επαναστατική άνεση

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

Η σχεδίαση χαμηλού προφίλ εφαρμόζει σφιχτά για σταθερή αίσθηση ενώ συνεχίζεις να εξερευνάς.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Υφαντή ετικέτα ACG
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: IX1855-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Bad ass

    hanluenk804671863

    Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.

Καπέλο bucket Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex

ACG Radical AirFlow Apex

64,99 €

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