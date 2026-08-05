Καπέλο bucket Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex

Bad ass
hanluenk804671863
Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
Ανακυκλωμένα υλικά
Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτό το καπέλο bucket ACG Apex έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο κεφάλι, για δροσερή άνεση. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.
ACG Radical AirFlow Apex
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.
Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτό το καπέλο bucket ACG Apex έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο κεφάλι, για δροσερή άνεση. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.
Το Radical AirFlow διαθέτει εξαιρετικά αεριζόμενη κατασκευή με ανοίγματα, με την οποία διοχετεύεται περισσότερος αέρας απευθείας στο δέρμα, για γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα κατά την κίνηση.
Το απαλό πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση χαρίζει απαλή αίσθηση στο δέρμα και επιτρέπει τη γρήγορη αποβολή της θερμότητας του σώματος. Το γείσο που καλύπτει όλη την περίμετρο προσφέρει απόλυτη προστασία.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Η σχεδίαση χαμηλού προφίλ εφαρμόζει σφιχτά για σταθερή αίσθηση ενώ συνεχίζεις να εξερευνάς.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Bad ass
hanluenk804671863
Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
ACG Radical AirFlow Apex